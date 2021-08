Microsoft Cloud Platform, un modo per trasferire la redditività nel cloud – Centro notizie latinoamericano

Messico – Per Microsoft, l’ecosistema del canale è un anello chiave, tanto che il 95% del business dell’azienda è sviluppato attraverso questo schema e in tutto il mondo Più di 6000 nuovi partner si uniscono al marchio ogni mese. questo è il motivo Rete di partner Microsoft, il Corporate Channels Program, distribuisce diverse risorse e supporto volti a promuovere lo sviluppo delle organizzazioni che collaborano con Microsoft per far crescere il proprio business, creando una community strategica in cui fornire accesso a strumenti di formazione e consulenza e persino formando una rete di supporto che aiuti le aziende di ogni tipo e dimensione creano soluzioni innovative e si differenziano nel mercato e nella comunicazione con i clienti.

Nell’ambito di questa dinamica, la specializzazione svolge un ruolo fondamentale nel portare avanti le attività dei partner, utilizzando una maggiore conoscenza e padronanza delle competenze tecniche e aiutandoli ad accedere a opportunità a valore aggiunto. All’interno delle competenze applicative e infrastrutturali, piattaforma cloud Ha il vantaggio di essere compatibile con un settore in evoluzione che consente ai business partner di accompagnare i propri clienti nel processo di modernizzazione della propria infrastruttura, aiutandoli a migrare applicazioni e dati nel cloud.

Dopo aver ridisegnato la spesa IT nel corso del 2020, con l’obiettivo di strutturare ambienti di comunicazione adatti al funzionamento remoto, Investire in soluzioni e servizi cloud (in particolare IaaS e SaaS) è ​​tra le prime cinque priorità per le aziende durante tutto l’anno[1]Sviluppare ambienti preparati per l’era della comunicazione e dei dati (la capacità di produrre dati che possono essere letti da un computer). Si stima che questa tendenza potrebbe oscillare 1.000 milioni di dollari di budget stanziati nel 2021 da aziende e governi, solo nei servizi cloud pubblici in Messico[2].

Negli ultimi mesi, Il mercato delle infrastrutture cloud è cresciuto fino a 129 miliardi di dollari a livello globale[3]Questo è un indicatore importante dell’adozione sempre più rapida di soluzioni digitali. Di fronte a questa opportunità, i canali certificati Cloud Platform diventano ambasciatori del cloud, migliorando lo sviluppo del proprio business e godendo di maggiore supporto tecnico, responsabilizzazione e incentivi all’interno del Microsoft Partner Network (Microsoft Partner Network). , che possono estendere ai propri clienti grazie a informazioni esperte, aiutandoli a beneficiare di soluzioni cloud sicure, scalabili e affidabili.

Sebbene sempre più organizzazioni stiano facendo un passo verso la digitalizzazione, è importante considerare che è un processo in corso, che mira non solo a migliorare i sistemi, ma anche a incoraggiare l’innovazione aziendale, motivo per cui Il 47% delle organizzazioni che hanno già speso in progetti cloud stima che il budget per questo tipo di iniziative aumenterà nell’anno successivo[4].

In questo contesto, i partner disposti ad accompagnare i propri clienti in questo viaggio hanno anche un ruolo di consulenza, promuovendo l’adozione di tecnologie che si adattano alle esigenze di ciascuna azienda, aiutandole ad essere più efficienti e competitive, ma anche dando loro la flessibilità per migrare alle proprie condizioni e con uno schema di costi personalizzato.

Con oltre 90.000 fornitori di soluzioni cloud, è giunto il momento per i fornitori di software indipendenti (ISV) di adattare istantaneamente le proprie applicazioni a nuovi clienti, sfruttare la creazione di nuove offerte speciali per i fornitori e massimizzare la redditività del canale. I fornitori di soluzioni cloud possono espandere il proprio catalogo con nuove soluzioni e aggregare i propri servizi a valore aggiunto per fornire ai clienti soluzioni end-to-end ottimali per le sfide del moderno ecosistema aziendale.

Per potenziarsi come fornitori di soluzioni cloud, i partner con una vasta esperienza e comprovato successo nell’implementazione delle soluzioni Microsoft possono specializzarsi ulteriormente, impegnarsi con nuove opzioni di guadagno e aumentare i vantaggi dell’iscrizione grazie ai corsi. Vita del cliente completa, porta nuove innovazioni al processo di trasformazione digitale dei clienti più facile.

