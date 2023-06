Microsoft conferma che non funziona più sui giochi esclusivi per Xbox One

Matt Booty, Presidente di Xbox Game Studios, ha confermato in una recente intervista ESCLUSIVAMENTE a Axios (attraverso il bordo) che Microsoft è passata a Xbox One, il che significa che La società non prevede di sviluppare altri videogiochi il primo lato per la tua console di ottava generazione. “Siamo passati alla nona generazione con Xbox Series X/S”, afferma enfaticamente il capo dello studio di sviluppo interno responsabile dei titoli esclusivi.

Questa notizia non dovrebbe sorprenderci, dato che nessun titolo è stato presentato al recente Xbox Game Show. il primo lato per giocare in modo nativo su Xbox One. Nonostante ciò, Booty lo afferma Microsoft continuerà a fornire supporto hardware Xbox One E alcuni dei suoi giochi come Mestiere del Maine, anche se insiste sul fatto che nessuno studio interno sta più lavorando a nuovi giochi per il sistema. Allo stesso modo Microsoft Continuerà a sfruttare la tecnologia Xbox Cloud Gaming per fornire le prossime versioni il primo lato Per utenti Xbox One.

Xbox Series S è una barriera per la nuova generazione?

Alla fine di ottobre dello scorso anno, alcuni sviluppatori sono venuti alla ribalta per criticare il presunto hardware Xbox Series S in edizione limitata, la sorella minore di Xbox Series X. Alla luce di questi commenti, Booty ha ammesso in una recente intervista che lo sviluppo di giochi per entrambe le console, che hanno specifiche completamente diverse, Richiede “più lavoro” del solito. Tuttavia, ha menzionato che gli studi di sviluppo interni di Xbox sono stati in grado di ottenere maggiori prestazioni dai loro ultimi giochi su Xbox Series S, quindi la console non è in alcun modo un limite.