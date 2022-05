Microsoft Defender for Business consente alle piccole e medie imprese di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e la produttività delle proprie attività

Una segnalazione ogni 4 PMI ha subito almeno un incidente di protezione nell’ultimo anno e ha affermato che mancano meccanismi e risorse di sicurezza sufficienti per evitare queste situazioni.

Città del Messico, MessicoMicrosoft ha annunciato la disponibilità generale (DG) della versione standalone di Microsoft Defender for Business, una soluzione di sicurezza progettata per proteggere i dispositivi e le informazioni nelle piccole e medie imprese, fornendo loro funzionalità avanzate per prevenire, rispondere e mitigare ransomware e altri cyber attacchi. minacce.

Un sondaggio condotto da Microsoft nell’aprile 2022 ha rivelato che il 70% delle piccole e medie imprese considera gli attacchi informatici un rischio aziendale critico, una preoccupazione basata su prove che considerava che il 25% delle organizzazioni di questo tipo è stato vittima di una violazione della sicurezza in passato . Dodici mesi. Nonostante si trovino di fronte a un panorama di rischi simile a quello delle grandi aziende, le piccole e medie imprese di solito non dispongono delle infrastrutture e degli strumenti per contrastare gli attacchi informatici complessi: sebbene l’80% dichiari di avere qualche tipo di soluzione antivirus, il 93% continua a puntare agli attacchi informatici come una preoccupazione crescente.

“Microsoft crede nella sicurezza per tuttiha affermato Vasu Jakal, vicepresidente aziendale per la sicurezza, la conformità e l’identità di Microsoft. “Siamo orgogliosi di sviluppare questa visione oggi. Con la disponibilità generale di Defender for Business, le piccole e medie imprese otterranno una maggiore protezione, con una sicurezza ottimizzata che le aiuta a proteggersi meglio, rilevare e rispondere alle minacce.“.

Con Defender for Business, le piccole e medie imprese dispongono di una piattaforma di protezione, rilevamento e risposta a più livelli, che migliora la protezione e l’attenzione alle minacce note e sconosciute. La soluzione integra anche policy chiave che aiutano a far funzionare la tecnologia in modo intuitivo, mentre le capacità di indagine e decisione intelligenti aiutano ad automatizzare il tipo di lavoro svolto dal team delle operazioni di sicurezza, rilevando e rispondendo in modo intelligente. Agile di fronte a potenziali rischi.

“L’indagine e la risoluzione automatizzate sono una parte importante del prodotto”. ha affermato Adam Atwell, architetto di soluzioni cloud presso la società di consulenza Kite Technology Group. “Succede solo in background. Microsoft Defender for Business semplifica la nostra sicurezza“.

Defender for Business è incluso in Microsoft 365 Business Premium, la soluzione completa di sicurezza e produttività per aziende con un massimo di 300 dipendenti; Può anche essere acquistato separatamente su abbonamento per $ 3 per utente al mese.

Funzionalità di Microsoft Defender per le aziende:

Gestione delle minacce e delle vulnerabilità Dai la priorità e concentra i dipendenti sui punti deboli che rappresentano il rischio più critico e immediato per la tua azienda, aiutando a identificare e risolvere i punti deboli e le configurazioni errate del software con un approccio proattivo.

Dai la priorità e concentra i dipendenti sui punti deboli che rappresentano il rischio più critico e immediato per la tua azienda, aiutando a identificare e risolvere i punti deboli e le configurazioni errate del software con un approccio proattivo. attacco di riduzione superficiale Riduce al minimo le potenziali vulnerabilità o vulnerabilità nei dispositivi e nelle applicazioni, riducendo così i potenziali vettori di attacco.

Riduce al minimo le potenziali vulnerabilità o vulnerabilità nei dispositivi e nelle applicazioni, riducendo così i potenziali vettori di attacco. Protezione di nuova generazione Protezione contro malware e attacchi di virus a livello di dispositivo e nel cloud.

Protezione contro malware e attacchi di virus a livello di dispositivo e nel cloud. Rilevamento e risposta del dispositivo Fornisce avvisi di rilevamento e risposta basati sul comportamento, semplificando l’identificazione e la mitigazione delle minacce persistenti.

Fornisce avvisi di rilevamento e risposta basati sul comportamento, semplificando l’identificazione e la mitigazione delle minacce persistenti. Indagine e decisione automatica Espandi le tue operazioni di sicurezza scansionando gli avvisi e intraprendendo azioni immediate, consentendoti di dare priorità alle attività e concentrarti sull’analisi delle minacce più complesse.

Defender for Business e Microsoft 365 Business Premium offrono nuovi livelli di protezione con servizi gestiti a valore aggiunto. entrambe le soluzioni Si integra con Microsoft 365 Lighthousedisponibile dal 1° marzo, per i partner del provider di soluzioni Microsoft Cloud per visualizzare gli incidenti di sicurezza tra i moduli da un portale unificato.

