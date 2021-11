Microsoft e Meta portano i team sul posto di lavoro

Microsoft e Meta (Proprietario di Facebook e Instagram) mercoledì ha annunciato un accordo per integrare la videoconferenza e un servizio di lavoro di squadra differenza sul podio lavorare elettronicamente società di social media, Posto di lavoro.



YouTube smette di mostrare pubblicamente il numero “non fan” Per saperne di più

Con l’integrazione, gli utenti del posto di lavoro potranno moltiplicarsi Video in diretta Attraverso Teams, oltre all’interazione tra le due app in modo semplice, Workplace ha riportato in un comunicato.

“Gli utenti saranno in grado di seguire riunioni ed eventi direttamente da qualsiasi app stiano utilizzando, oppure potranno recuperare il ritardo su una versione videoregistrata di Workplace”, hanno osservato dalla piattaforma privata Meta.

integrazione tra Team e posto di lavoro È una realtà ormai da tempo in modalità beta per lo staff Vodafone, Flight Center Travel Group Way Lockton.

Il pandemia di covid-19 Accelerando la tendenza all’adozione del lavoro a distanza, piattaforme come Teams e Workplace e altre come Slack hanno visto una crescita senza precedenti del numero di utenti.