Microsoft e PMI annunciano le certificazioni per gli studenti universitari per aumentare le opportunità di lavoro – Microsoft News Center Latin America

Di: Ryan Cunningham, vicepresidente di Power Apps.

Microsoft e Project Management Institute (PMI) collaborano per annunciare Power Platform University Hub. Centro Universitario Insegna agli studenti come risolvere un’ampia gamma di problemi aziendali utilizzando il codice basso, una delle tecniche in più rapida crescita nel campo del lavoro di oggi.

La tecnologia è diventata una parte importante di quasi ogni elemento delle operazioni di un’organizzazione. Ciò significa una maggiore domanda di dipendenti in grado di innovare per aiutare a risolvere gli attuali problemi aziendali, come la razionalizzazione dei processi, l’aumento dell’efficienza, il miglioramento della business intelligence e, in ultima analisi, la promozione della trasformazione digitale in tutta l’organizzazione. Storicamente, le organizzazioni si sono affidate agli sviluppatori e all’IT per creare le soluzioni di cui hanno bisogno; Tuttavia, la necessità di sviluppatori sta crescendo molto più velocemente del numero di nuovi sviluppatori che entrano nel mondo del lavoro. Le piattaforme low-code significano che le organizzazioni non devono più fare affidamento sulle competenze di sviluppatori professionisti per tutte le loro soluzioni. Gartner® prevede che entro il 2025, il 70% delle nuove applicazioni aziendali utilizzerà tecnologie low-code.1

Gli studenti sviluppatori a basso codice creano soluzioni aziendali

Power Platform University Hub offre agli studenti un curriculum integrato che si concentra sulla potenza dell’utilizzo di piattaforme low-code per accelerare la trasformazione digitale. Gli studenti del programma hanno accesso a un percorso didattico che comprende più di una dozzina di corsi. I corsi trattano argomenti come analisi low-code e strumenti di sviluppo. Gli studenti che completano con successo il curriculum otterranno due certificazioni: la PMI Citizen Developer™ Practitioner Small Credential e la certificazione PL-100 Microsoft Power Platform App Maker.

La formazione di più studenti in strumenti a basso codice affronta l’attuale divario creato da una carenza di sviluppatori di codice professionali e la crescente necessità per le organizzazioni e le aziende di creare soluzioni aziendali senza fare affidamento esclusivamente su dipartimenti IT oberati di lavoro. Finora, 28 università hanno partecipato con successo al programma pilota e hanno indirizzato più di 1.500 studenti sviluppatori low-code sulla loro strada verso la creazione di applicazioni per le loro future aziende.

“In PMI, ci impegniamo a fornire alla prossima generazione di leader gli strumenti che consentano loro di eccellere nella forza lavoro”, ha affermato Sam Sibley, direttore globale di Citizen Developer presso PMI. “L’intero movimento per lo sviluppo dei cittadini è un catalizzatore di rapidi cambiamenti e sta iniziando a rivoluzionare il modo in cui lavoriamo, nonché il modo in cui possiamo creare un impatto sociale. Ecco perché siamo entusiasti di lavorare con Microsoft per aiutare gli studenti di tutto il mondo con le competenze di cui hanno bisogno per prosperare, sia sul posto di lavoro che quando influenzano il cambiamento sociale.

Power Platform University Hub aiuta gli istituti scolastici a preparare i propri studenti ad entrare nel mercato del lavoro e a renderli più attraenti per potenziali datori di lavoro offrendo un percorso di apprendimento autogestito dal lato gestionale per accelerare l’adozione e la gestione della tecnologia. . in mente, così come le conoscenze tecniche necessarie per creare in modo efficiente ed efficace applicazioni low-code, visualizzazioni di dati, chatbot, siti Web e automazione. Queste abilità sono coperte attraverso percorsi di apprendimento interattivi insieme a laboratori pratici e sono valutate attraverso un rigoroso processo di certificazione.

“Il Power Platform University Hub offre un ambiente di formazione eccellente con corsi accreditati che utilizzano il pool di conoscenze per lo sviluppo dei cittadini del PMI e la piattaforma Microsoft Power Platform. Ciò consente agli studenti non tecnici di creare applicazioni software, soluzioni e persino applicazioni di livello aziendale senza dover imparare a programmare. “Sono molto entusiasta di costruire la fiducia degli studenti nell’uso della tecnologia digitale e di consentire loro di mettere in discussione, creare, sperimentare, sviluppare e apprendere. In questo mondo digitale, dobbiamo assicurarci di creare una società inclusiva e un ambiente di apprendimento. La diversità di opinioni ed esperienze è una parte essenziale dell’innovazione digitale e pertanto l’emancipazione degli studenti attraverso l’istruzione è un fattore importante affinché possano svolgere un ruolo nella trasformazione digitale nella società e nelle imprese. L’hub universitario di Power Platform ci aiuta a realizzare questo obiettivo. “

Registrati per dare accesso ai tuoi studenti all’Hub di Ateneo

Migliora l’occupabilità dei tuoi studenti con Power Platform University Hub per aiutarli a diventare professionisti low-code certificati e le loro future aziende, settori e comunità per sfruttare tutto il potenziale della trasformazione digitale. Registrati oggi Incaricando un docente di compilare il modulo di preparazione. Una volta che l’invio del modulo è stato elaborato, gli account Microsoft della tua scuola avranno accesso all’hub Power Platform University in modo che i tuoi studenti possano intraprendere i propri viaggi di apprendimento low-code.

1Gartner, Sfruttare i poteri dirompenti del low code: un report di Gartner Trend Insight, Jason Wong, Kyle Davis, 18 luglio 2022

