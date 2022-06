Microsoft filtra accidentalmente Designer, una nuova potente app per Windows che sembra molto buona | tecnologia

Ci sono molti programmi, comprese le applicazioni web, che ci permettono di fare presentazioni, ma anche elementi grafici che saranno sorprendenti sui social network, ma Microsoft potrebbe comunque trovare l’applicazione perfetta da includere in Windows che può salvarci da alcuni problemi soprattutto se Eravamo studenti o designer.

Questo è però all’interno di Microsoft Office Il nostro PowerPointÈ uno strumento perfetto per fare presentazioni, ma non è in grado di fare cose più elaborate come poster promozionali, creatività o avatar per i nostri canali di social network.

Tuttavia, Microsoft ha ora fatto trapelare una delle app più promettenti, una nuova app per Windows 11 chiamata progettista Sembra essere ispirato a Canva, che hai sicuramente utilizzato in più di un’occasione per creare vari ambienti grafici e avatar per i tuoi social network.

Sebbene Microsoft non dovrebbe rinunciare a PowerPoint, la verità è che il designer viene più per presentare il proprio Canva agli utenti del sistema operativo Microsoft, che è un modo per aiutare studenti o designer Crea facilmente annunci, volantini promozionali e di marketing e presentazioni.

È interessante notare che l’app Microsoft Designer era precedentemente accessibile tramite Sito ufficiale Per ritirarsi in seguito, ma la community di utenti, tramite Finestre più recentiFai alcuni screenshot in modo da sapere esattamente di quale app stiamo parlando.

A differenza di PowerPoint, Microsoft Designer viene fornito con un gran numero di modelli, una libreria di immagini, forme e idee per post sui social media come Instagram o Facebook e persino l’integrazione con LinkedIn.

Sembra infatti che questa applicazione sarà completamente gratuita, E avrai modelli e idee pre-progettati che ci offrono più opzioni di designla possibilità di condividere i nostri design con i nostri amici sui social network e sicuramente molto altro.

In questo modo gli utenti di Windows 11 potranno iniziare a utilizzare Microsoft Designer nel prossimo futuro, forse più adatto ai principianti che di grafica non sanno quasi nulla e che ora diventeranno dei veri professionisti con soli due click.