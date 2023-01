Microsoft, GitHub e OpenAI chiedono che la causa contro l’intelligenza artificiale venga archiviata a causa del copyright

I sistemi di intelligenza artificiale sono diventati strumenti molto utili per la creazione di contenuti automatizzati di alta qualità. Possiamo creare immagini semplicemente inserendo del testo e chiedere loro di scriverci soluzioni a qualsiasi domanda o scrivere notizie direttamente e Anche libri. Tuttavia, questo crea problemi agli artisti, perché affinché questi sistemi di intelligenza artificiale funzionino oggi, sono stati addestrati al loro lavoro. Ciò ha scatenato molte polemiche che si sono concluse con Azione legale collettiva per diritto d’autoreche ora Chiedi di essere respinto aziende come MicrosoftE github S IA aperta.

L’uso dell’intelligenza artificiale per implementare funzioni in modo automatizzato ha creato un file Grande polemica tra gli utenti. Questo ci permette Risparmia molto tempo E ottieni un risultato che sembra qualcosa creato da un professionista con pochi errori complessivi. Tuttavia, per lavoratori del settoreSono diventati nemici evidenti della stabilità dei loro posti di lavoro e inevitabilmente Crea incertezza sul futuro. Almeno in campo tecnico, queste intelligenze artificiali sono state utilizzate Crea arte e poi vendila A una dimensione con cui nessun essere umano può competere.

Microsoft, GitHub e OpenAI vogliono ribaltare la sentenza Copilot

Abbiamo potuto vedere come gli artisti si sono uniti per combattere l’IA su piattaforme come Art StationChe ha apportato alcune modifiche dopo le proteste. Successivamente emesso un Azione legale collettiva contro MidjourneyE diffusione stabile e persino deviantart. In questo è stata detta una grande verità, che sono questi sistemi di intelligenza artificiale che generano le immagini Non esisterebbe senza le opere degli artisti. A loro volta, sono stati accusati di aver violato i loro diritti d’autore e imposto danni monetari e altri emendamenti. Bene, qualcosa di simile è successo con altre IA, anche se in questo caso abbiamo lasciato il settore tecnico e siamo passati a Programmazione.

qui Copilota AI Github ha sperimentato a class action A novembre, in maniera simile a quella degli altri, l’accusa era in regola Violazione dei diritti di proprietà. In questo è stata accusata di essersi allenata con diversi Terabyte di codice Feed degli sviluppatori GitHub. Tutto questo senza il loro consenso e senza ottenere nulla in cambio, come è successo con altri sistemi di intelligenza artificiale. Ora che sono passati alcuni mesi, si è saputo MicrosoftE github S IA aperta lo chiedono Reclamo negato.

Copilot AI di GitHub è stato accusato di copia e contraffazione

GitHub Copilot è stato rilasciato nel 2021 e da allora ha aiutato milioni di sviluppatori in tutto il mondo a programmare. fatto, Questa IA ha già scritto quasi il 30% del nuovo codice su GitHubQuindi evitare una causa legale è molto importante per Microsoft e OpenAI, perché ci sono dietro. Affermando ciò, l’azione legale collettiva ha affermato che l’IA si è impegnata nella “pirateria del software su una scala senza precedenti”. In sostanza, la causa accusa Copia e falsifica il codice Dagli stessi sviluppatori, qualcosa con cui Microsoft, GitHub e OpenAI non sono d’accordo.

Come sottolineano, questa accusa presenta due inconvenienti, in quanto garantiscono un’evidente mancanza di parzialità e le attrici non possono lamentare una violazione dei diritti riconosciuti. Per questo motivo, stanno solo difendendo questa domanda Utilizza gli eventi predefiniti per richiederti E non sanno come funziona davvero l’IA. Ora possono solo aspettare, poiché non c’è stata alcuna risposta da parte dello studio legale e l’eventuale archiviazione della causa avverrà mesi dopo, a maggio.