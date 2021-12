Microsoft ha collaborato strettamente allo sviluppo di CrossfireX

Remedy, Smilegate e Microsoft se sposati da diversi anni in sviluppo Fuoco incrociato X. Nell’ultimo trailer che abbiamo visto per il gioco ai The Game Awards, il lavoro di Xbox Game Studios non è menzionato alla fine, ma sembra che sia dal 2018 al 2021 come sappiamo, Nico Bihari, era Product Manager per CrossfireX per conto di Microsoft.

Ci sono state molte speculazioni su questo sviluppo e collaborazione, ma queste informazioni sembrano mostrare che la società statunitense è stata coinvolta nello sviluppo per diversi anni in qualche modo, con supervisione o supporto finanziario.

Microsoft sta sviluppando CrossfireX

Dalle pagine di ResetEra, abbiamo appreso queste informazioni condivise da Insiders, occhiali, ha lasciato il profilo LinkedIn di Nico Bihary, che era un dirigente della divisione Xbox Global Gaming Partnership & Development.

CrossfireX sarà disponibile esclusivamente per console Xbox a partire dal 10 febbraio.