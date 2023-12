Microsoft ha già un concorrente del Gemini Nano. Si chiama Phi-2 e può funzionare sui cellulari (più o meno)

L’azienda conferma che il suo nuovo modello linguistico è in grado di superare in termini di prestazioni Llama 2 e Mistral 7B

Purtroppo questo modello sarà disponibile solo per scopi accademici: gli utenti non potranno beneficiarne.

Pochi giorni fa Google ha iniziato l’era dell’intelligenza artificiale tascabile con Gemini Nano, un modello generativo di intelligenza artificiale testuale in grado di funzionare direttamente da un telefono cellulare e senza connettersi al cloud. Ora Microsoft ha sorpreso tutti lanciando il proprio concorrente, uno Small Language Model (SLM) chiamato Phi-2 che può essere utilizzato anche sui telefoni cellulari.

PHI-2. Presso Microsoft Research Hanno sottolineato Questo nuovo modello text-to-text è “abbastanza piccolo da poter essere eseguito su un laptop o dispositivo mobile”. Satya Nadella ce ne aveva già parlato al recente evento Ignite 2023, che è l’evoluzione del Phi-1, che aveva solo 1,3 miliardi di parametri.

ChatGPT in formato compresso. Stiamo guardando un modello con 2,7 miliardi di parametri (2,7B), un numero che lo guida chiaramente per l’utilizzo in dispositivi più modesti. Nel Google Gemini Nano sono disponibili versioni da 1.800 (1.8B) e 3.25 miliardi (3.25B), ad esempio.

Piccolo ma prepotente. Lo è, almeno secondo i funzionari. la ragione? È in grado di eguagliare e persino superare le prestazioni e la precisione di modelli teoricamente più capaci come il Llama 2-7B o il Mistral-7B. Nei test condotti internamente, le prestazioni sono state eccellenti nonostante mancasse circa un terzo dei parametri di tali modelli.

Supera anche il Gemini Nano. Il nuovo modello di Microsoft è inoltre in grado di superare in prestazioni il Gemini Nano 3.25B, il modello “mobile” più ambizioso di Google, e secondo i ricercatori dell’azienda è anche in grado di offrire meno “tossicità” e risposte più soggettive di quelle fornite, per esempio. ad esempio, da Llama 2 .

I paragoni sono sgradevoli. Mentre mostrava il modello, Microsoft ci ha ricordato che lo straordinario display del Gemini Ultra non era poi così eccezionale. finisco Alcuni imbrogli. In una sezione, Google ha mostrato come Gemini Ultra fosse in grado di aiutare uno studente a risolvere problemi di fisica, e in Microsoft hanno usato gli stessi suggerimenti con Phi-2, ed è stato dimostrato che era in grado di risolvere anche quei dubbi nonostante lo fosse. Modello molto più piccolo.

Solo per indagini. Nonostante questa capacità, Phi-2 non arriverà sui nostri telefoni cellulari, almeno per ora. Il modello è concesso in licenza solo “per scopi di ricerca” e non può essere pubblicato a fini commerciali. Si dice che potrebbe essere utilizzato per “scopi non commerciali che non generano reddito”, ma la sua applicazione pratica è un po’ meno semplice. Tuttavia, è possibile accedervi tramite il nuovo catalogo della piattaforma Azure AI Studio.

