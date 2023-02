Microsoft ha smesso di vendere Winows 10 dopo quasi un decennio: quindi puoi continuare a comprarlo

Sebbene fosse già stato annunciato qualche giorno fa, ora si è avverato. Microsoft Windows 10 smette ufficialmente di vendereE Qualcosa che influenzerebbe la Spagna e il mercato internazionale. Sistema operativo per quelli di Redmond, che Rimarrà utilizzabile fino a ottobre 2025non sarà venduto da Microsoft nel suo negozio, poiché il 31 gennaio è stato l’ultimo giorno per acquistare i codici Product Key.

Ancora una volta, ciò non significa che il sistema non sarà più completamente disponibile. Sarà possibile scaricare gli strumenti di aggiornamento di Windows 10 e i negozi di terze parti saranno probabilmente in grado di continuare a vendere le tue chiavi fino a esaurimento scorte. Tuttavia, Microsoft smetterà di vendere il sistema attraverso i suoi soliti canali di vendita.

In questo modo Microsoft Venderai solo Chiavi prodotto Windows 11E Nuovo sistema operativo attuale. A partire da oggi, 1 febbraio, tutti i link per acquistare Windows 10 Home e Windows 10 Pro reindirizzeranno direttamente al sito Acquista Windows 11.

Addio Windows 10

Ci sono alcune questioni che necessitano di chiarimenti. Ed è che l’attivazione di Windows 10 non cesserà di essere possibile, tutt’altro, perché se vuoi attivare e utilizzare il sistema operativo Microsoft sul tuo computer, ci sono modi. Ad esempio, sarà possibile acquistare una chiave di Windows 11 e usalo per attivare Windows 10, Grazie alla copia digitale associata al tuo account Microsoft.

Se hai una chiave ad es Windows 7 o Windows 8.1Sarà anche possibile attivare queste copie aggiornando a Windows 10. Sarà semplice come installare il sistema operativo e utilizzare queste chiavi precedentemente menzionate. la differenza È che non sarai più in grado di comprarne uno.

Ma questo movimento ha un impatto diretto, ed è qui che Microsoft lo sta posizionando Arresto completo di Windows 10. Il sistema, lanciato nel 2015, è in fase di completamento da parte dell’azienda di Redmond, dal 14 ottobre 2025 il sistema non avrà alcun tipo di supporto, Il che lo rende vulnerabile agli attacchi degli hacker e simili. Non è noto se Microsoft continuerà a scegliere di offrire questi aggiornamenti facoltativi alle organizzazioni, come ha fatto con Windows 7.

D’altra parte, se vuoi continuare ad acquistare le chiavi di Windows 10, puoi farlo. E queste sono quelle chiavi Colpiscono quelli venduti ufficialmente da Microsoft. Negozi come Amazon o eBay continueranno a vendere questi prodotti fino a esaurimento scorte. Qualcosa accadrà dopo.

Windows 11 e Windows 12

Windows 11 è attualmente completamente opzionale. Attualmente, Microsoft non obbliga gli utenti a eseguire l’aggiornamento a questo nuovo sistema. sistema contiene anche Un requisito minimo serio di sicuro, Ciò impedirà a una buona parte degli utenti che dispongono di dispositivi Windows 10 di eseguire l’aggiornamento.

Sistema operativo Windows 11.

Microsoft Omicron

D’altra parte, si trova Sistema operativo Windows 12E Il successore di Windows 11 di cui già si vocifera sulle reti. Microsoft ha cambiato radicalmente la politica di aggiornamento di Windows e sarebbe disposta a provarci Nuovo sistema operativo in tempi più brevi. Questo nuovo sistema potrebbe essere integrato con funzionalità AI, a causa dell’interesse di Microsoft per modelli e prodotti di aziende come OpenAI.

