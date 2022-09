Microsoft, in alleanza con Network for Cybersecurity, si impegna a formare ottomila persone per coprire opportunità di lavoro nelle aree della sicurezza informatica.

I problemi di sicurezza informatica sono esacerbati dalla carenza di manodopera, poiché in questo settore non c’è abbastanza personale formato. In Messico, più di 260 mila Specialisti in questo campo, quindi è necessario sviluppare competenze in grado di soddisfare la domanda.

Nel 2025 ci saranno 3,5 milioni di posti di lavoro nella sicurezza informatica a livello globale, con un aumento del 350% in un periodo di otto anni.

città del Messico – Microsoft ha annunciato oggi che continuerà il suo impegno nella formazione attraverso il programma Operation Aleph, in collaborazione con il Cyber ​​Security Network. L’obiettivo è quello di preparare più di ottomila persone nel campo della cybersecurity, sia sul posto di lavoro che in ruoli tecnici. Il programma è iniziato nell’agosto di quest’anno e durerà fino a marzo 2023.

Secondo lo studio sulla sicurezza informatica 2021 della MX Internet Association (AIMX).[1]In Messico, il 60% degli utenti ritiene che i propri dispositivi non siano protetti dalle minacce poste dall’uso della rete e il 53% è stato vittima di una violazione negli ultimi 12 mesi. Per ridurre le vulnerabilità e impegnarsi nello sviluppo di strategie di sicurezza informatica, Microsoft ha collaborato con rete di sicurezza informatica Avvia il programma Un processo.

L’operazione Alef mira a sviluppare capacità in materia di sicurezza informatica. Personalmente, ci aiutano a prevenire le frodi, a identificare la disinformazione e a proteggere i nostri dati. In campo tecnico, consente alle aziende, alle organizzazioni e ai governi di sviluppare buone pratiche per la protezione dei dati e la prevenzione dei rischi”, sottolinea Kimberly Gonzalez, responsabile del progetto Cyber ​​Security Network.

Il programma è destinato alla formazione in materia di cybersecurity, è implementato tramite Microsoft Teams ed è suddiviso nelle seguenti tre linee di formazione:

sicurezza informatica sul lavoro, Dove le persone vengono a conoscenza dei principali rischi e delle misure di protezione nell’uso della tecnologia e di Internet sul lavoro. Sanno come proteggere i tuoi dispositivi e proteggere le informazioni finanziarie e i dati personali. elementi essenziali per la sicurezza, Consente ai professionisti IT di conoscere gli attacchi chiave, la gestione delle identità e gli strumenti Microsoft per proteggere un’azienda o un’organizzazione. Tecnologie di sicurezza di Azuredove puoi conoscere la protezione e il monitoraggio nel cloud con Azure.

Allo stesso tempo, con l’obiettivo di ridurre il divario di genere nel settore, Microsoft e il Cyber ​​Security Network stanno cercando di includere le donne, creando una community di donne professioniste della sicurezza informatica per collaborare e condividere le proprie conoscenze, reti e mentori . . Monica Benitez, una delle partecipanti al corso Sicurezza informatica sul lavoro Ha commentato: “Abbiamo tutti informazioni importanti, siano esse al lavoro, a scuola o personali. Il corso mi ha aiutato a gestire le pratiche che posso fare per controllare meglio le informazioni che ho, proteggendo così account personali, conti di lavoro, conti bancari, ecc. .”

“La sicurezza informatica fa parte della nostra vita quotidiana. L’uso della tecnologia in modo sicuro e responsabile previene la perdita di informazioni e le frodi, tra le altre situazioni. Un processo Forma professionisti della tecnologia e chiunque sia interessato a intraprendere una carriera in questo campo, che cresce in proporzione alla digitalizzazione della società, e offre opportunità di lavoro nell’economia digitale che deve prevenire problemi di sicurezza informatica dove, tra l’altro, le donne hanno un “basso coinvolgimento , con solo l’11% dei posti di lavoro, motivo per cui abbiamo insistito per invitarli a partecipare a questi esercizi e ad unirsi ai ranghi di questo entusiasmante argomento.

Ad oggi, più di 1.500 beneficiari stanno beneficiando del programma. Il bando per la seconda generazione, che partirà ad ottobre 2022, è ora aperto. Le persone interessate possono registrarsi di seguito posto.

