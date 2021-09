Microsoft inizierà a rilasciare Windows 11 il 5 ottobre, quali sono i requisiti per installarlo? | Dottor Techno | rivista

Il nuovo aggiornamento del sistema operativo sarà gratuito e inizierà il 5 ottobre su alcuni dispositivi.

Microsoft ha annunciato la tecnologia di a pubblicazione Che avvierà il rilascio di Windows 11 il 5 ottobre 2021.

In quel giorno verrà offerto un aggiornamento gratuito per questo nuovo sistema operativo, anche se come in passato, questo avverrà per fasi. Ad alcuni dispositivi idonei verrà offerto prima l’aggiornamento e poi saranno disponibili per più PC nei prossimi mesi.

“Dopo aver appreso moltissimo su Windows 10, vogliamo assicurarci di offrirti la migliore esperienza possibile”, spiega Aaron Woodman, General Manager di Windows Marketing di Microsoft, nella dichiarazione. “Ci aspettiamo che tutti i dispositivi idonei ottengano l’aggiornamento gratuito a Windows 11 entro la metà del 2022”.

Sui PC Windows 10, Windows Update avviserà gli utenti quando è disponibile un aggiornamento per accedere al nuovo sistema operativo.

Anche se lo scorso giugno si sapeva che Windows 11 sarà compatibile con le app AndroidQuesta funzione non sarà disponibile il 5 ottobre. Come riportato dai media specializzati il bordoe L’anteprima delle app Android su Windows 11 sarà disponibile per Windows Insider (Programma Microsoft Open Beta) nei prossimi mesi, Il che indica che probabilmente non verrà rilasciato a tutti gli utenti di Windows 11 fino al 2022.

Ecco un piccolo elenco di funzionalità che avrà questa nuova versione del sistema operativo Microsoft:

Windows 11 offrirà una migliore esperienza di gioco liberando tutto il potenziale dell’hardware del tuo sistema utilizzando tecnologie come DirectX12 Ultimate, DirectStorage e Auto HDR.

Windows 11 verrà fornito con il nuovo Microsoft Store ricostruito con un design completamente nuovo che semplifica la ricerca e la scoperta delle tue app, giochi, software e film preferiti.

Windows 11 sarà la versione di Windows con il design più completo, con nuovi miglioramenti dell’accessibilità creati per e da persone con disabilità.

La chat di Microsoft Teams sarà integrata nella barra delle applicazioni per fornire un modo più rapido per connettersi con le persone con cui si desidera connettersi

Quali sono i requisiti per installare Windows 11

Microsoft ha segnalato un file Requisiti minimi Windows 11 con il nuovo sistema annunciato lo scorso giugno. Per utilizzarlo è necessario un sistema a 64 bit su un chip (SoC) o processore, con una frequenza di almeno 1 GHz o due o più core, nonché almeno 4 GB di RAM e una capacità interna di 64 GB o più.

Richiede anche il supporto DirectX 12 e un display 720p ad alta risoluzione con una diagonale di oltre 9 pollici.

Se il tuo computer non è completamente compatibile con Windows 11, Microsoft continuerà a supportare Windows 10 fino al 14 ottobre 2025. Tuttavia, non è chiaro quanti aggiornamenti importanti Microsoft rilascerà per Windows 10 nei prossimi quattro anni.

Come menziona il cancello EngadgetWindows 11 potrebbe essere installato su computer non supportati, come computer più vecchi, anche se tali computer non riceveranno aggiornamenti di sicurezza o aggiornamenti con nuove funzionalità. (IO)