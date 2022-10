Microsoft integrerà DALL-E 2, il potente generatore di immagini dal testo, in un’applicazione di design chiamata Designer

DALL-E 2lo strumento Intelligenza Artificiale (IA) Capace di creare immagini sofisticate dal testo digitato dall’utente, ci affascina da mesi e mostra ciò che può.



SOPA foto | Getty Images



Sviluppato da OpenAI, un’organizzazione no-profit dedicata alla ricerca sull’intelligenza artificiale fondata da Elon Musk e Sam Altman, lo strumento è stato utilizzato da migliaia di utenti e aziende avviate in esperienza con esso Per risolvere alcune delle operazioni che faceva il designer.

in occasione illuminatol’evento organizzato da Microsoft per annunciare la sua ultima versione, la società ha annunciato che si fonderà DALL-E 2 per la tua app progettista e allo strumento “Image Creator” nel browser Edge e nel motore di ricerca Bing.

Microsoft e OpenAI hanno lavorato insieme a molti progetti dal 2019; Infatti, tutte le tecnologie di cloud storage utilizzate da OpenAI sono fornite da Microsoft.

Che cos’è Microsoft Designer?

Sebbene l’app di progettazione sia ancora in versione beta (e può essere utilizzata solo dopo aver inviato un’e-mail di registrazione), promette di essere un forte contendente per Tela. L’idea è che qualcuno che non sa come progettare può farlo da modelli pre-progettati e un’interfaccia utente molto facile da usare.

Con l’aggiunta di DALL-E 2, non solo sarai in grado di progettare, ma sarai anche in grado di creare fantastiche immagini da ciò che scrivi.

Microsoft Ha spiegato che lo strumento sarebbe stato libero di utilizzare per un periodo di tempo limitato, ma dopodiché avrebbero iniziato a addebitarne l’uso. Le buone notizie? Lo strumento farà parte dei piani di abbonamento di Microsoft 365 sia nell’edizione per famiglie che nell’edizione professionale.

Nel caso di Bing e Edge, lo strumento apparirà come una scheda e ti consentirà di creare immagini dal testo come fa oggi DALL-E 2.