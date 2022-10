Microsoft introduce nuovi dispositivi Surface e novità in Windows 11

Alla sua conferenza annuale catturato Microsoft ha presentato i suoi nuovi prodotti Superficiecon la sua nuova visione per la prossima era dell’informatica che include il cloud e sfrutta la tecnologia Intelligenza artificiale Al fine di migliorare la creatività e la visibilità degli utenti. Ecco i principali punti salienti del font:

Surface Pro 9: Un tablet che pretende di sostituire computer portatileCon funzionalità touch e un touchpad di precisione di dimensioni standard. Surface Pro 9 è costruito con un involucro in alluminio di alta qualità in una nuova gamma di splendidi colori anodizzati.

Surface Pro 9 offre una scelta di processori Intel Core di 12a generazione basati sulla piattaforma Intel Evo 4 con Thunderbolt 4 o Microsoft SQ3 con tecnologia Qualcomm Snapdragon con connettività 5G, aumentando la durata della batteria e le prestazioni.

Surface Laptop 5: un computer portatile L’utente ha la destrezza, il comfort e la capacità di uscire e produrre il suo lavoro migliore.

È dotato di uno schermo PixelSense 3:2, disponibile in 13,5 pollici o 15 pollici, ciascuno con tecnologia Dolby Vision IQ, che fornisce un’immagine migliore. Gli altoparlanti offrono un’elaborazione spaziale 3D Dolby Atmos.

Surface Studio 2+: È dotato di un processore Intel Core H-35 aggiornato e prestazioni della CPU fino al 50% più veloci. Contiene NVIDIA Ge Force RTX 3060 per raddoppiare le prestazioni grafiche con una grafica più realistica durante la creazione di rendering 3D o modelli di progettazione. Il display, le fotocamere, i microfoni da studio e le porte sono stati migliorati e aggiornati, incluso USB-C con Thunderbolt 4. Contiene Windows 11 ed è conforme agli standard del PC kernel sicuro.

Windows 11

Microsoft ha annunciato che sta lavorando a un aggiornamento di Windows 11, che semplificherà l’accesso a foto e video di iPhone e alla piattaforma di intrattenimento di Apple, con i contenuti di ogni utente. Con la nuova integrazione con iCloud e l’app Foto in Windows 11, puoi accedere a tutte le tue foto e video preferiti sul tuo iPhone e direttamente nell’app Foto.

Darà anche accesso ad app che in precedenza non erano disponibili, come Apple TV e Apple Music.