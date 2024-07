Microsoft lancia Designer, l’app gratuita di fotoritocco AI disponibile per iPhone o Android: ecco come funziona

Microsoft Designer è un’applicazione di progettazione grafica e fotoritocco basata sull’intelligenza artificiale che ha la capacità di creare immagini accattivanti seguendo i comandi nel testo.

Puoi anche creare design unici e persino modificare immagini ad alto livello. Secondo Microsoft, Designer è integrato nelle tue app preferite come Copilot, Bing, Edge e altre, per aiutarti a creare quando e dove gli utenti ne hanno bisogno.

Conosciamo le sue specifiche da quasi un anno, quando l’azienda annunciò l’arrivo del programma, ma ora la novità è che la sua capacità raggiunge i dispositivi iOS (iPhone) e anche Android.

“Puoi esprimerti in modi completamente nuovi e dare vita alle tue idee più creative in pochi secondi, il tutto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Una tela bianca non deve più intimidire: descrivi semplicemente ciò che vuoi vedere e un designer lo farà essere in grado di crearlo.” È giusto per te, e se non sei sicuro di cosa si tratta, un designer può aiutarti a iniziare”, afferma l’azienda sul suo blog.

Designer è ora disponibile come app mobile gratuita per iOS e Android e attualmente contiene diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che ti consentono di sfruttare la tua creatività come la creazione di immagini, disegni con parole e fotoritocco.

Funzionalità di Microsoft Designer