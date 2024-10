Microsoft lancia Office 2024 come pagamento una tantum per Windows e macOS

Madrid, 2 ottobre (Portaltic/PE) –

Microsoft Licenziato Suite di applicazioni Office 2024 Per i computer Windows e macOS, è progettato per i consumatori e le piccole imprese che non preferiscono l’accesso senza abbonamento a programmi come Word, Excel e OneNote.

Office 2024 lo è Disponibile da questo martedì All’interno di un metodo di pagamento e in due versioni: una per i consumatori (Ministero degli Interni 2024), Per 149 euro, e un altro per le piccole imprese (casa e ufficio aziendale 2024), Per 299 euro, come dettagliato sul suo blog ufficiale.

Titolo di entrambe le versioni Computer Windows e macOS Richiede un account Microsoft. Includono le classiche applicazioni di questa suite per ufficio, come Word, Excel, PowerPoint (e Outlook In lavorazione) è stato aggiornato, anche se non offre le funzionalità più recenti presenti nell’abbonamento a Microsoft 365.

Office 2024 include una nuova funzionalità Estetica basata su un design fluidoche si distingue soprattutto nell’esperienza utente di Windows e aggiunge funzionalità di accessibilità migliorate.

Migliora anche l’interazione con il cellulare, perché ora lo consente Usa il tuo dispositivo Android per inserire direttamente le foto Nei contenuti Word, Excel e PowerPoint e offre il formato OpenDocument (ODF) 1.4, tra Altre notizie.