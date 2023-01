Microsoft lascia le licenze di Windows 10 e non le scarica

Come vi abbiamo detto qualche giorno faE Microsoft smetterà di vendere le licenze di Windows 10 questo mese. Tuttavia, sembra che sarà possibile continuare a scaricare il sistema, ovvero l’immagine di installazione, dalla pagina ufficiale.

Nello specifico, sarà il 31 gennaio 2023, tra pochi giorni, quando Microsoft smetterà di vendere le licenze di Windows 10, sia per l’edizione Home che per quella Pro. Il motivo è, ovviamente, la promozione di Windows 11, la versione del sistema su cui Microsoft investe tutti i suoi sforzi di sviluppo, ma che non finisce di decollare in quote di mercato per vari motivi.

A questo va aggiunto il tempo di supporto che Windows 10 ha lasciato, qualche anno, anche se l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11 è uno dei percorsi più gettonati per una nuova versione. Ad ogni modo, Microsoft smetterà presto di vendere licenze per Windows 10. L’avviso è già visibile sulle pagine ufficiali per Windows 1o Home e Windows 10 Pro.

«Il 31 gennaio 2023 sarà l’ultimo giorno in cui sarà in vendita questo download per Windows 10. Windows 10 continuerà a essere supportato fino al 14 ottobre 2025 con aggiornamenti di sicurezza che aiutano a proteggere il tuo PC da virus, spyware e altro malware.Rapporti Microsoft.

Certo, come dicevamo nella prima nota che abbiamo postato, non è una tragedia, quando si parla di licenze che costano 145 euro per la versione Home e 259 euro per la versione Pro. Ci sono promozioni come la nostra che di solito ti portano dove puoi acquistare licenze originali Windows 10 Home a 12,5€ o Windows 10 Pro a 14,1€ (Sono licenze OEM, ma comunque un investimento migliore per il prezzo) Sono irrilevanti.

Tuttavia, la cessazione della vendita di licenze di Windows 10 da parte di Microsoft non significa che intende rimuovere il supporto di download per le immagini di installazione del sistema, almeno per ora. Questo è ciò che l’azienda ha indicato nella documentazione del prodotto, come menzionato in L’ultimo Windowsche rimarrà aggiornato fino al 14 ottobre 2025.

Tuttavia, Microsoft potrebbe non vendere più licenze per Windows 10 Ti permetterà di continuare a scaricare il sistema E in termini di attivazione, i casi d’uso sono molteplici, ma se ne hai bisogno… l’hai già visto: ci sono rivenditori con grandi scorte e prezzi molto più allettanti di quelli offerti dalla stessa Microsoft.

guarda qui Come attivare windows con licenza originale.