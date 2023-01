Microsoft smetterà di supportare gli utenti business di Windows 7 e Windows 8 il 10 gennaio

Esattamente la prossima settimana Martedì 10 gennaioE il Sarà finita Certo Supporto tecnico Microsoft Per due dei suoi sistemi operativi: Windows 7 S Sistema operativo Windows 8.1. Ad ogni modo, il supporto tecnico è ufficialmente terminato tre anni fa, ma l’azienda ha deciso di farlo Espandilo attraverso programmi di pagamento, esclusivamente per gli utenti business. Ma esclusivamente per un periodo massimo di tre anni, che sta per scadere.

Microsoft ha rifiutato di espandere questi programmi, che ha lanciato quando il supporto per entrambi i sistemi è terminato a causa delle sue elevate prestazioni nel mondo degli affari in quel momento. Da allora, molte aziende hanno aggiornato i propri sistemi alle versioni più recenti di Windows. Oppure, se i tuoi computer sono abbastanza vecchi e non compatibili con Windows 10 o Windows 11, li hai sostituiti con computer più potenti. Ma coloro che non lo hanno fatto smetteranno di ricevere aggiornamenti critici e supporto tecnico a partire da martedì prossimo.

Oltre agli aggiornamenti per i propri sistemi, coloro che utilizzano ancora Windows 7 e 8.1 smetteranno anche di ricevere aggiornamenti per altre app che supportano ancora entrambe le versioni. È il caso di Google Chrome, che lo ha annunciato a novembre 2020 Supporto browser esteso Per Windows 7 e 8.1 per utenti aziendali. A ottobre, Google lo ha annunciato Cromo 109 Sarà L’ultimo supporta Windows 7 e 8.1.

Ciò non significa che il browser Chrome non smetterà di funzionare quando verrà rilasciata una versione successiva. Funzionerà comunque, ma per scaricare versioni superiori alla 109 devi avere Windows 10 u11.

La stessa cosa accadrà con il browser Microsoft Edge. Il mese scorso, Microsoft ha confermato che il Edge versione 109 e runtime WebView2 Essi saranno il L’ultimo con supporto per Windows 7 e 8.1. Questi due aggiornamenti verranno rilasciati il ​​12 gennaio, due giorni dopo la fine ufficiale del supporto per entrambe le piattaforme per gli utenti business che hanno usufruito del loro programma di supporto esteso. Le versioni future di Edge non saranno disponibili per loro.