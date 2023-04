Microsoft sta collaborando con Snapchat per aggiungere i propri filtri a Teams

Sebbene la maggior parte delle sue funzioni sia stata rapidamente copiata da reti come Instagram o TikTok, Snapchat è stato uno dei pionieri nella pubblicazione di filtri in tempo reale, alcuni dei quali avevano effetti e proprietà sorprendenti.

Ora, Microsoft ha raggiunto un accordo con lo sviluppatore di Snapchat, Snap, per aggiungere molti dei suoi filtri alla piattaforma di videoconferenza di Microsoft Teams. In particolare, ci saranno più di 20 “obiettivi Snapchat” a cui si accederà Piattaforma dei team di Redmond.

Le lenti Snapchat saranno disponibili solo in Microsoft Teams for Work

Nell’ultimo aggiornamento di Microsoft Teams, queste lenti integrate dovrebbero già apparire direttamente, senza la necessità di installare alcun software aggiuntivo o componente aggiuntivo, anche se Arriverà solo alla versione professionale di Microsoft Teams for Work, Gli utenti di Teams per uso personale o didattico non avranno accesso a questi nuovi filtri.

Considerando che i filtri aggiungono occhiali da sole, orecchie di gatto, animali imbalsamati o polli sulla testa, tra gli altri, è notevole che siano limitati a Teams per gli ambienti di lavoro e non raggiungano gli utenti di Teams per uso personale, perché in queste aree renderebbe senso Usa questo tipo di filtri comici più di un incontro di lavoro.

