Microsoft sta preparando un nuovo negozio di giochi mobile: Minecraft è il protagonista

Microsoft prevede che il suo sito web di giochi arrivi nella seconda metà del 2024. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Microsoft si sta preparando a lanciare il proprio negozio di giochi per dispositivi mobili nel luglio 2024, cercando di competere con le piattaforme Apple e Google attraverso una serie iniziale di giochi propri, che dovrebbe espandersi per includere opzioni di sviluppatori di terze parti.

La piattaforma, che funzionerà attraverso un sito web, consentirà l’accesso da diversi dispositiviCome ha annunciato Sarah Bond, capo di Xbox, nella sua presentazione al Bloomberg Technology Summit.

L’iniziativa era attesa dall’azienda nel febbraio 2020, con la presentazione dei suoi principi attorno a Xbox Cloud Gaming (Beta).evidenziando il suo obiettivo di anticipare la legislazione europea in materia, che si è recentemente concretizzata nel Digital Markets Act.

D’altra parte, Phil Spencer, capo della divisione giochi di Microsoft, ha riferito alla fine del 2023 che l’azienda sta trattando con gli alleati per lanciare il proprio app store Xbox.

Sarah Bond, capo di Xbox, ha annunciato che la piattaforma di gioco di Microsoft sarà un sito web. (Screenshot tratto dal video “Head Of Ecosystem at Xbox” dal canale ID@Xbox)

Bond afferma che il lancio del negozio avverrà tramite il web e non come app, il che consentirà “l’accesso su tutti i dispositivi, in tutti i paesi, in qualunque circostanza e indipendentemente dalle politiche dei negozi dell’ecosistema chiuso”.

Il gioco multipiattaforma di successo di Microsoft, Minecraft, Potrebbe essere una delle prime aggiunte al negozio online, Ha aggiunto il dirigente.

“Questo negozio basato sul web è il primo passo nel nostro viaggio verso la costruzione di un app store affidabile con radici nei giochi”, ha detto a Bloomberg un portavoce di Xbox.

FOTO DEL FILE: Uno stand XBox è esposto all’Electronic Entertainment Expo dell’E3 2017 a Los Angeles, California, USA, il 13 giugno 2017. REUTERS/Mike Blake/file Photo

Apple e Google sono in cima agli app store, dove i creatori di giochi pubblicano i loro titoli e prendono una commissione di circa il 30% sulle vendite effettuate.

Con l’entrata in vigore quest’anno del Digital Markets Act dell’Unione Europea, le aziende tecnologiche hanno potuto creare i propri negozi online per i consumatori, evitando così le commissioni di Apple e Google.

Contro questo, Microsoft sta cercando di riconquistare la propria posizione nel redditizio mercato dei giochi mobiliCon un valore di 90 miliardi di dollari, finora è rimasta indietro rispetto ad altre aziende del settore.

Microsoft sta incorporando nuove funzionalità in Copilot per migliorare l’interazione con l’intelligenza artificiale. REUTERS/Bruna Casas/foto d’archivio

recentemente, Microsoft ha implementato gli aggiornamenti al suo sistema Copilot per Office 365, Al fine di migliorare l’uso dell’intelligenza artificiale nelle attività quotidiane degli utenti. Ciò riconosce l’importanza di utilizzare segnali adeguati per ottenere il massimo da questi strumenti tecnologici.

Questo sviluppo di Microsoft avviene in un contesto in cui l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro sta diventando sempre più comune. Secondo il Work Trends Report 2024, condotto in collaborazione con LinkedIn, il 75% dei dipendenti utilizza già l’intelligenza artificiale nelle proprie attività lavorative.

Una nuova funzionalità degna di nota nell’ultimo aggiornamento di Copilot è il sistema di riempimento automatico migliorato.

Questo sistema suggerisce automaticamente suggerimenti per completare i testi che gli utenti digitano nel chatbot, basandosi sull’analisi del contesto e fornendo consigli testuali accurati per il completamento dei messaggi.

Il chatbot aiuterà a completare le istruzioni in modo che gli utenti ottengano i migliori risultati. (copilota)

Avanzato rispetto alle versioni precedenti, questo completamento automatico fa risparmiare tempo e migliora la qualità dei contenuti generati dal dettaglio e dalla chiarezza delle istruzioni fornite.

inoltre, Copilot integra un’opzione di riscrittura, rendendo possibile trasformare un messaggio semplice in uno più complesso con un semplice clicCiò consente di generare indicatori più completi e modificabili da messaggi grezzi, arricchendo le interazioni con l’intelligenza artificiale.

Un altro progresso è Copilot Lab, una piattaforma progettata in modo che i team leader possano creare messaggi suggeriti su misura per i propri team, rendendo più semplice adattare l’intelligenza artificiale alle specificità e ai requisiti di ciascuna organizzazione.