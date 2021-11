Microsoft sta regalando $100 ad alcuni utenti che potranno spendere per la loro Xbox

Microsoft regala $ 100 con le carte regalo Dal Microsoft Store. E mentre potrebbe sembrare falso o una truffa, non lo è. Tuttavia, le probabilità non sembrano essere a favore di nessuno. Su Twitter, Wario64 ha riferito che Microsoft sta inviando e-mail a utenti casuali con buoni regalo gratuiti. In alcuni casi, queste carte regalo contengono solo $ 10. Tuttavia, alcuni ricevono carte regalo fino a $ 100.

Non è chiaro quando sia stata l’ultima volta che Microsoft ha distribuito carte regalo da $ 100, ma è quasi sorprendente quando si è verificata questa situazione. Per $ 100, gli utenti Xbox possono ottenere 10 mesi di Xbox Game Pass o Halo Infinite e alcuni giochi indie. detto così, $100 non sembrano molti, ma lo sono e non capita spesso.

Microsoft dà $ 100 ad alcuni utenti

È molto probabile che la tua email sia vuota o semplicemente occupata con un’estensione e-mail promozionale Nessuna carta regalo, posta che molti sembrano ricevere. A questo punto, non è chiaro quante e-mail di carte regalo hanno inviato o se ne continueranno a essere inviate altre, per non parlare di $ 100 in esse. Inoltre, non si sa come determinare chi riceve soldi GRATIS E chi non lo fa?. Dovrebbe essere casuale, ma per ora è solo un’ipotesi.

Microsoft non ha detto nulla sull’omaggio a parte il contenuto stesso dell’e-mail, quindi non è chiaro perché Microsoft stia dando $ 100 ad alcuni utenti, ma Le e-mail indicano che non è altro che un regalo di Natale.