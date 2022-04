Microsoft sta rinnovando il marchio e rinnovando la sua app per connettere smartphone Android e PC Windows 11

Phone Link è il nuovo nome dell’app per connettere smartphone Android con PC WindowsE il Precedentemente noto come Il mio telefono. Questo nuovo nome fa parte di una riprogettazione ora basata su Windows 11.

Microsoft Spiega sul suo blog Quale collegamento telefonico è “si è evoluto” La tua app ora ha una nuova interfaccia incentrata sulle notifiche in modo che gli utenti possano farlo “Non perderti niente”. Inoltre, secondo Microsoft, è stato integrato anche un nuovo sistema di navigazione a schede per tenere sempre a portata di mano le funzioni e i contenuti essenziali dello smartphone.

Oltre al nuovo nome per l’app Windows, Microsoft ha anche rinominato l’app Android, che ora si chiama Collegamento a Windows. In questo modo, spiega l’azienda, entrambe le app avranno la stessa icona per indicare il loro ruolo “ponte” tra i due dispositivi.

Parlando di design, collegamento telefonico Ora un’identità visiva in stile Windows 11, con la stessa tavolozza di colori, punte circolari, icone aggiornate e nuove illustrazioni. D’altra parte, Microsoft assicura che la configurazione sarà ora più semplice: con il nuovo aggiornamento di Windows 11, collegare un PC e uno smartphone Android tramite Phone Link sarà semplice come scansionare un codice QR.

Insieme a tutta questa riprogettazione e ridenominazione, Microsoft lo sta anche annunciando Il collegamento telefonico è ora disponibile in Cina grazie ad un accordo con HONORi cui smartphone Quinta magiaE il magia 4 E il magia 3 Sono i primi nella nuova connessione, più modelli verranno aggiunti in seguito.

In questo modo, Microsoft amplia le sue alleanze per portare Phone Link in modo nativo su dispositivi di altri marchi, come i suoi smartphone Surface e Samsung.

Il collegamento telefonico è disponibile sugli smartphone HONOR

Secondo Microsoft, Phone Link e Link to Windows sono solo l’inizio delle sue nuove esperienze multipiattaforma ed è garantito che in futuro emergeranno nuove opzioni. Aggiorna collegamento telefonico Ora disponibile per la prova su Windows 11.