Microsoft Store registra presto le nuove versioni di Konami

Sono passate alcune settimane da allora Konami ha iniziato a ritirare molti dei suoi giochi classici Tra i diversi negozi digitali sul mercato, Metal Gear Solid 2 e 3 HD sono nel mezzo, ma questo potrebbe essere vicino a un cambiamento. Il Microsoft Store ha recentemente registrato nuovi contenuti dell’editore giapponese Prossimamente su console Xbox e persino PC.

Lo conferma @ALumia_Italia almeno attraverso il suo account Twitter Specialista nel filtraggio delle transazioni nel database di Microsoft Store. Questo potrebbe essere correlato alle voci secondo cui Konami arriverà per un po’ di tempo per lavorarci Ricrea e rielabora molti giochi classici di storie epiche come Castlevania, Silent Hill e Metal Gear Solid.

Konami porta nuovi contenuti su Microsoft Store – Aggiornamenti Lumia (ALumia_Italia) 13 gennaio 2022

Al momento non ci sono molti dettagli su questo, ma queste mosse di Microsoft Store potrebbero riferirsi a qualsiasi tipo di contenuto, sia Una nuova versione del calcio elettronico un Quel gioco in cui il Team Bloober sta lavorando con Konami di cui non si sa nulla o qualcosa di completamente nuovo. I giapponesi non ci hanno scommesso Nuova IP.

In ogni caso, si stima che il publisher giapponese non abbia rinunciato a realizzare giochi ed è disposto a farlo Ravviva le tue licenze classiche, mentre crei nuove esperienze. Dovremo aspettare e vedere quali sono i presunti contenuti di Konami. Di quale epopea konami vorresti vedere una nuova parte?