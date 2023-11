Microsoft supera i suoi concorrenti nel cloud computing

Dopo due anni di rallentamento della spesa per il cloud computing, Microsoft è ancora una volta al di sopra dei rivali Amazon e Alphabet.

IL La spesa per il cloud computing rallenta Sembra che sia giunto al termine. La cosa è Microsoft Ha mostrato una crescita del 29% nel terzo trimestre del 2023 nel suo servizio Azuresuperiore a loro Due concorrenti principali: Amazzonia E Le lettere dell’alfabeto.

Questo rappresenta un progresso Il 3% in più rispetto al 26% dell’ultimo trimestre.

Sebbene sia la seconda scelta mercato tra i suoi concorrenti, Microsoft ha preso quote di mercato.

Tuttavia, Le aziende rimangono caute riguardo alla spesa per il cloudmentre il Le aziende di questo settore cercano di attirarli con nuovi prodotti come l’intelligenza artificiale o l’intelligenza artificiale.

Microsoft fa un passo avanti

L’anno scorso Microsoft ha acquistato la società proprietaria di ChatGPT, OpenAIOccupare una posizione di leadership nel campo dell’intelligenza artificiale.

Questo gli ha dato risultati Azure OpenAI ha attirato più di 18.000 clienti.

Nel frattempo, Microsoft ha Ha investito 13 miliardi di dollari in OpenAI, il suo fornitore di servizi cloud.

Amy Hood, direttore finanziario di MicrosoftE lo ha sottolineato Le tendenze di miglioramento sono state simili a quelle del trimestre precedente e il consumo di Azure è stato migliore del previsto e ha visto una crescita dei contratti di oltre 10 milioni di dollari per i servizi cloud di Azure e Office..

Cosa dicono gli analisti?

secondo ScherziMicrosoft ha Recensito da 33 analisti, suddivisi in 32 acquisti e 1 mantenimento. Lui L’obiettivo di prezzo medio è di $ 409,61 con una previsione alta di $ 450 e una previsione bassa di $ 375.. L’obiettivo di prezzo medio rappresenta una variazione del 18,36% rispetto alla chiusura di mercoledì.

Brent Thiel, analista di Jefferiesqualifica la società come Acquista con un prezzo target di $ 400.

Frederick Havemeyer, analista di Macquariem Lo descrive anche come Acquista con un prezzo target di $ 405.

Microsoft Ha chiuso la sessione di mercoledì in rialzo a 346,42$. La media mobile a 70 periodi rimane al di sotto delle candele recenti, l’RSI è in rialzo a 64 punti e le linee MACD rimangono sopra lo zero.

La resistenza a lungo termine si trova a 366,77$. Nel frattempo, gli indicatori Ei sembrano contrastanti.

