Microsoft Surface, Criptomedas, HPE GreenLake

Microsoft vuole essere la nuova Apple e, evento dopo evento, mostra che sta arrivando. E in termini di design, se il mondo separa i PC Windows da quelli made in Cupertino, il percorso che i dispositivi di Redmond hanno fatto per anni Superficie Chiude il divario in modo super veloce.

La nuova attrezzatura che ha introdotto questa settimana, con il fantastico Surface Laptop Studio al timone, ne è la prova. colui il quale Windows 11 Offre anche un’esperienza utente più raffinata e interessante rispetto a Windows 10, che è un altro test.

E così iniziamo a compilare i contenuti più interessanti che abbiamo pubblicato questa settimana. Oltre alle notizie di Microsoft, vi abbiamo parlato anche del colpo inferto dalla decisione della Cina di vietare qualsiasi transazione e qualsiasi lavoro con criptovalute che sostanzialmente significa il “mondo Bitcoin”, compreso ovviamente il mining.

Sicuramente i nuovi annunci che HPE ha fatto qualche giorno fa per promuovere il suo software sono stati meno scioccanti HPE Green Lake Ciò rappresenta l’integrazione di questo dispositivo come piattaforma di servizi che sta spingendo sempre più aziende a fare il salto verso il cloud ibrido. Abbiamo iniziato!

Microsoft sorprende con Surface Laptop Studio e altri dispositivi con Windows 11

Il Surface Laptop Studio è stata la bella novità dell’evento che Microsoft ha tenuto per presentare nuove soluzioni hardware a marchio del distributore e anche per metterle in mostra. Integrazione con Windows 11 prima della sua imminente uscita.

senza dubbio. La serie Surface è diventata più completa e interessante. È diventato uno standard nella tecnologia globale, raggiungendo gli obiettivi perseguiti da Microsoft: qualità della costruzione, innovazione, stretta integrazione di hardware e software e apertura di nuovi mercati.

La banca centrale cinese dichiara illegali tutte le transazioni di criptovaluta

La banca centrale cinese ha dichiarato illegali tutte le transazioni relative alle criptovalute, una mossa che alza l’asticella quando si tratta della dura politica del governo cinese contro il settore della valuta virtuale. Pertanto, secondo la Fondazione, “le attività commerciali legate alla valuta virtuale sono attività finanziarie illegali”.

Inoltre, la banca centrale cinese vuole controllare lo scambio di criptovalute con valute estere e dichiara inoltre illegale “fornire servizi tramite valute virtuali in altri paesi ai residenti in Cina tramite Internet”.

ASUS ExpertBook B1: Massime prestazioni per i professionisti più esigenti

Alte prestazioni per i professionisti più esigenti. Ecco come ASUS presenta la nuova serie di laptop ExpertBook B1. Progettati per offrire la migliore reattività in tutti i tipi di situazioni, ExpertBook B1400 da 14″ e ExpertBook B1500 da 15,6″ sono due nuovi computer che combinano Il meglio del mondo aziendale (Forza e Connettività) agli elementi più appetibili del mercato consumer, come design e leggerezza.

HPE GreenLake Edge-to-Cloud: modernizzazione avanzata dei dati tramite analisi e protezione

HPE ha tenuto diverse conferenze e conferenze per presentare i nuovi servizi HPE GreenLake Edge-to-Cloud. Dalle mani di diversi importanti CEO di HPE, abbiamo appreso le caratteristiche più importanti di questi servizi: HPE GreenLake Data Protection Cloud Services, HPE GreenLake Edgelusion Framework e HPE GreenLake Analytics e Data Cloud Services.

Come difendersi dagli attacchi in uscita di Active Directory

I criminali informatici utilizzano nuove tattiche e tecniche per ottenere l’accesso ad Active Directory, il che rende i loro attacchi sempre più pericolosi e bisognosi di rilevamento.

La divulgazione è uno degli aspetti più importanti di qualsiasi strategia di sicurezza informatica. Per poter rispondere velocemente, è fondamentale avere la capacità di rilevare gli aggressori che entrano nella rete, navigando al suo interno o peggio ancora, gestendola.

La carenza di lavoratori qualificati aggrava la crisi dei semiconduttori

La crisi causata dalla carenza di semiconduttori che ha colpito molti settori e ha paralizzato molte fabbriche automobilistiche non ha speranze di finire nel breve periodo.

Inoltre, i problemi che i produttori di chip devono soddisfare la domanda ora si stanno unendo: i produttori di chip non trovano lavoratori qualificati per produrli.