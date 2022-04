Microsoft Teams arriverà su Windows App Store a maggio

Negli ultimi due anni, Microsoft Team Si è affermato come un serio concorrente di Zoom e Slack nel telelavoro. Per quanto incredibile possa sembrare, l’app Non disponibile su Microsoft StoreQuindi l’unico modo per accedervi è scaricarlo dal sito ufficiale.

Ciò cambierà molto presto, poiché Giant Redmond ha aggiunto questa missione Tabella di marcia di Microsoft 365. I dati sono stati acquisiti da Newwen Conferma che Microsoft Teams sarà disponibile nell’App Store il prossimo mese.

L’app Microsoft Teams per il lavoro, la scuola e la vita sarà presto disponibile per il download da Microsoft Store. Questa app supporterà account aziendali, scolastici e consumer su Windows 10 e account aziendali o dell’istituto di istruzione su Windows 11.

Finora, l’unico modo per ottenere il massimo da Microsoft Teams è scaricarlo dal Web. Sebbene Windows 11 viene fornito con il client Teams installato per impostazione predefinitaè una copia leggero Che supporta solo account personali. Se hai mai provato una specie di deja vu, non sei l’unico. Microsoft ha implementato una strategia simile con Skype precaricato in Windows 10, che era così limitato che gli utenti sceglievano sempre di scaricare la versione completa dal web.

Perché Microsoft Teams non è disponibile nell’App Store di Windows?

Microsoft Teams non è disponibile in Microsoft Windows 10 Store.

Nessun Microsoft Teams nel Microsoft Store Potrebbe sembrare pazzescoAnche se non sorprende nessuno. Il fatto che ci sia voluto così tanto tempo per arrivare come download nell’App Store potrebbe essere dovuto alla trasformazione del programma da “alternativa allo zoom delle videochiamate” in una suite per il lavoro a distanza.

Quando la pandemia di COVID-19 ci ha rimandati a casa, le aziende hanno cercato di dare forma ai loro programmi riducendo gli attriti. Ad un certo punto, Microsoft ha spinto Videochiamate senza dover installare software Come strategia per competere con Zoom. A parte il confinamento, le esigenze di comunicazione sono cambiate e le applicazioni hanno dovuto adattarsi.

Un altro punto importante è quello Microsoft non ha mai prestato particolare attenzione al suo App Store. Dopo il crollo di Windows 8 e della piattaforma UWP (Universal Windows Platform), molti utenti hanno ignorato Windows Store. Perché scaricare un’applicazione UWP incompleta quando puoi ottenere la versione completa di Win32?

Nonostante il negozio sia migliorato in termini di design e funzionalità, la percezione degli utenti non è cambiata e continuano Scarica e installa app alla vecchia maniera.

Anche Microsoft non sta aiutando, perché continua a commettere gli stessi errori del passato. Edizione Microsoft Team Precaricato nel sistema operativo Manca di opzioni ed è un riflesso di ciò che Skype era una volta in Windows 10.

Ad ogni modo, Microsoft Teams arriverà sull’App Store il prossimo maggio e sarà disponibile per Windows 10 e Windows 11.