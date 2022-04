Microsoft ti ricorda che Office 2013 non sarà più supportato nel 2023

Microsoft ricordando agli utenti che I giorni della tua suite per ufficio Office 2013 sono contaticiò significa che quanto segue 11 aprile 2023Questo strumento di automazione dell’ufficio non sarà supportato, ovvero non riceverai alcun aggiornamento che risolva alcun tipo di problema o smetterà di ricevere alcun aggiornamento di sicurezza se viene rilevata una vulnerabilità futura, lasciando il sistema non protetto.

“Dopo cinque anni di supporto di base e cinque anni di supporto esteso, Office 2013 raggiungerà la fine del supporto esteso l’11 aprile 2023. In conformità con i criteri del ciclo di vita fisso, gli aggiornamenti della sicurezza dopo questa data non saranno disponibili per Office 2013, Microsoft ha detto agli utenti. Al termine del supporto per Office 2013, Microsoft non fornirà più nuovi aggiornamenti di sicurezza e l’uso continuato di Office 2013 dopo aprile 2023 potrebbe aumentare l’esposizione dell’organizzazione ai rischi per la sicurezza o influire sulla capacità di rispettare gli obblighi di conformità.

Come indicato, l’azienda non cercherà di portare gli utenti a versioni più moderne come il popolare Office 2016, ma Vuole spostarli nel cloud Per mantenere Office sempre aggiornato, significa pagare per Microsoft 365.

“Inizia l’aggiornamento alle app Microsoft 365, che è progettata per ricevere aggiornamenti regolari e ti aiuterà a rimanere aggiornato ricevendo aggiornamenti di sicurezza e le nostre ultime funzionalità”, ha affermato Microsoft. “In alternativa, se la tua organizzazione richiede un prodotto fisso e immutabile, prendi in considerazione il passaggio a Office LTSC 2021.”

attraverso: PC