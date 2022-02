Este contenido fue publicado el 02 febbraio 2022 – 08:15

.- Járkov (Ucrania).- Los habitantes de Járkov, región ucraniana limítrofe con Russia y cercana al Donbás, aseguran que plantarán cara y resistirán al invasor ruso, aunque consideran remota una posible guerra.

.- Kiev (Ucrania).- Il ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba, informa este miércoles en rueda de prensa de los contactos internacionales del Gobierno de Kiev per recabar apoyos ante la amenaza de una agresión rusa.

.- Londres (R.Unido).- El primer ministro britannico, Boris Johnson, se somete en Londres a una nuova sessione di controllo parlamentaria, tras haber sufrido virulentas críticas de la oposición e incluso de diputados de su propio la partido tra informe sobre feste a Downing Street.

.- Dubai (EAU).- Once años después de la última visita de un presidente del Gobierno Español a Emiratos Árabes, Pedro Sánchez se desplaza a la Expo de Dubái e conserva reunions con la versione principales autoridades del país paraís en España .

.- Lima (Perú).- El Gobierno de Perú inizia una nuova etapa con la entrada en funciones del tercer gabinete de ministros conformado por el presidente Pedro Castillo en tan solo seis meses de gestión, mientras la oposición para cuestiona del gobernanone en el cargo .

.- Washington (EE.UU.).- El presidente estadounidense, Joe Biden, reattiva este miércoles una iniciativa que ya lideró cuando era vicepresidente y con la que busca impprimir urgencia a la lucha contra el cancer, la enfermeds muquer en el mundo y que mató en 2015 a su hijo Beau.

.-Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea presenta su propuesta para dirigir las inversiones hacia las energías limpias, conocida como taxonomía, en la que desvelará si coloca ciertas plantas de gas y las fu nucleares al mismo nivel que España entre los países que se posicionan abiertamente en contra.

.- Berlino (Alemania).- Il presidente del Partido Popular español, Pablo Casado, se reúne en Berlín con il nuevo líder de la Union Cristianodemócrata (CDU), Friedrich Merz, recién elegido para el cargo.

Pekín (Cina). “burbuja”. Mientras ya ha comenzado el relevo de la antorcha olimpica.

.- Nueva York (EE.UU.).- En medio de un impresionante despliegue de seguridad y muestras de solidaridad, se lleva a cabo el funeral del segundo poliía fallecido en un incidente en Harlem.

.- Lisboa (Portogallo).- António Costa, confinado por covid, será hoy el gran ausente en Lisboa de la ronda de contactos con los partidos que mantendrá el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, antes dear al primer ministro design, cargo que ocupará de nuevo e líder socialista tras la mayoría absoluta conseguida en les elecciones del domingo.

.- Bruselas (Bélgica).- Activistas protestan con una rappresentanza delante de la Comisión Europea en la que un Macron y una Von der Leyen gigantes enterrarán el Green Deal.

.- Bogotá (Colombia).- Alejandro Gaviria, uno de los precandidatos del centro para las elecciones presidenciales de Colombia, asegura en una entrevista con Efe que la corrupción se ha convertito en un “espectáculo grotesco” que involucra sociable a toda para combatirla hay que “entender el Estado y sus complejidades”.

.- Città del Vaticano.- El papa Francisco celebra su tradicional audiencia general de los miércoles.

.- Oliete/Benasque (Aragona, Spagna).- La lucha contra la despoblación es una “carrera de fondo” y un “proceso a largo plazo”, un asunto complejo que se ha colocado en el centro de la agenda pública española con sus propias reivindicaciones, que pasan por dejar de legislar para el medio rural des de las grandis ciudades o por impulsar servicios adaptados al territorio.

.-Dublín (Irlanda).- Nada como un paseo por el Dublín de James Joyce para atreverse a leer su complejo, divertido y, a veces, incomprensible Ulises, uno de los libros más influyentes de la literaturapleci est eñ que maros .

.-Tepatitlán (México).- Carmen Serratos amministra los dólares que uno de sus hermanos envía cada mes desde Estados Unidos para comprar un terreno y ayudar a su madre, un objetivo que comparten muchos famix s y el stado en recepción de remesas.

.-Maracaibo (Venezuela).- El lago de Maracaibo, el mayor de Venezuela y símbolo de la bonanza petrolera, se está convirtiendo en el escenario predilecto de pescadores y procesadores de camarones que dejan a un lado la main actividad, la zona perforación de crudo, por un negocio que, se estima, exporta cerca de 300 milioni di dollari al año.

.-Montevideo (Uruguay).- Con las palabras “autocrítica” y “diálogo” come hilo direttore, Fernando Pereira, presidente eletto del Frente Amplio -coalición de izquierda que gobernó Uruguay de 2005 a 2020 y hoy estción- en la posisue con que la “ristrutturazione generacional” que la formazione “precisa como agua” se inicie con su mandato.

.- Roma (Italia).- La organización humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) pidió hoy a Italia ya la Unión Europea que pongan fin al acuerdo con Libia del que se cumplen hoy cinco años y que consideran que apoya “un sistema de extorma” abusi e torture a los migrantes”.

.- Quito (Ecuador).- La meta de alcanzar una producción de un millón de barriles de crudo diarios hasta 2025 es “ambiciosa” pero está “al alcance”, pese a problemas como el vertido en la Amazonía ecuatoriana ocurrido la semana pasada, assegno in vista di Efe el ministro de Energía y Recursos Naturals No Renovables, Juan Carlos Bermeo.

.-La Habana (Cuba).- Renombrados artistas de Cuba y todo el mundo han insuflado esplendor al emblemático Teatro Martí, que desde 1884 lucha contra el paso del tiempo, el abandono, y ahora la pandemia, para seguire siendo un referent noches habaneras .

.- Roma (Italia).- El chef colombiano Juan Camilo Quintero, el extranjero más joven en recibir una estrella Michelín en Italia, asegura a Efe que haber logrado, a sus 32 años, el mayor hito del mundo gastronómico es el reconocimiento década de “muchísimo esfuerzo”, pero también “un estímulo per seguir trabajando”.

.- Miami (EE.UU).- Cecilia, un barista virtual dotada de inteligencia artificial y crada en Israel, hace una parada en Miami antes de ser presentada en una feria en Las Vegas come una soluzione di problemi que a causa de la covid-19 afronta en todo el mundo el sector de la hostelería.

.-Moscú (Rusia).- Il presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdniakov, habla con l’agencia EFE en vísperas de los Juegos de Invierno de Pekín.

.-Los Ángeles (EE.UU.).- Jackass, la saga de películas de comedia que ha marcado a una generazione per lo salvaje de sus escenas, vuelve a los cines con una nueva entrega. Il regista, Johnny Knoxville, cuenta los secretos per mantener esa dosis de “locura” 11 años después e altro film con pruebas que no deben intentar en casa.

.- Tortuguero (Costa Rica).- El Caribe de Costa Rica es la ruta de migración de aves más importante del país y clave en América, por lo que su conservación y protección es necesaria para un desarrollo sostenible integral turism de la mano avistamiento de aves o aviturismo, una actividad que va en crecimiento.

