Migliaia di abitanti della Florida potrebbero perdere 7 dollari l’ora di stipendio

Quando l’inflazione ha raggiunto i record negli Stati Uniti e il costo della vita è salito alle stelle, il Partito Repubblicano ha promosso un disegno di legge in Florida per tagliare i salari.

Questa settimana la convenzione statale ha iniziato a discutere un emendamento sponsorizzato dal rappresentante repubblicano Mike Giallombardo. La proposta nasce dalla richiesta di alcune aziende. Il suo scopo è rimuovere l’autorità delle province di stabilire salari più alti per i lavoratori nelle aziende con cui i comuni contrattano.

La legislazione riconosce la suddetta autorità intitolata “The Living Wage Act”. Nel 1999, è stata la prima contea del sud della Florida ad essere sanzionata da Miami-Dade.

Oggi, se la proposta repubblicana dovesse entrare in vigore, circa 30.000 dipendenti nella sola città verrebbero pagati in media 7 dollari in meno per ogni ora di lavoro.

Migliaia di lavoratori perderanno $ 12.000 all’anno

Nel 2020 (prima del COVID-19 e della successiva crisi inflazionistica), il 60% degli elettori della Florida ha approvato un aumento salariale incrementale. L’idea era che avrebbe raggiunto il minimo di $ 15 ore nel 2026.

Oggi, il Partito Repubblicano sta spingendo per un emendamento legale contro la legge statale sul salario minimo. Se approvato, i salari statali sarebbero inferiori a quelli attuali.

Per avere un’idea, proprio all’aeroporto internazionale di Miami, il provvedimento riguarderà 13.000 dipendenti. Facendo pagare $ 18,73 all’ora, guadagnano $ 11.

“Vale $ 7, una perdita di circa $ 1.000 al mese, $ 12.000 all’anno”, ha detto a Telemundo Williams Alvarez, un assistente di una stazione aerea.

Conseguenze dell’abolizione del salario minimo in Florida

“È un peccato, perché nessuno nella nostra contea può vivere con soli 11 dollari l’ora”, ha dichiarato il commissario della contea di Miami-Dade Eileen Higgins.

Il funzionario ha chiesto al Congresso della Florida di risolvere la proposta di emendamento promossa dal Partito Repubblicano.

Questa proposta spingerà migliaia di famiglie nella povertà a causa dell’alto costo della vita. Sto lavorando con i legislatori statali in modo che comprendano l’importanza fondamentale della nostra legge sul salario dignitoso”, ha aggiunto il commissario.