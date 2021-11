Migliaia di giocatori perdono l’accesso a molti giochi dopo che i server Denuvo, il loro sistema antipirateria, si sono bloccati

Denuvo è stato uno dei sistemi antipirateria più controversi degli ultimi anni. Sebbene siano stati significativamente efficaci nel ritardare il cracking dei titoli che usano (e quindi “proteggerli” nelle prime settimane più cruciali) sono noti per diminuire le prestazioni in situazioni come Resident Evil Village e produrre altri tipi di problemi. Per i giocatori che acquistano questi titoli.

Oggi il problema è diventato più serio, di conseguenza Migliaia di giocatori perdono l’accesso a molti giochi dopo l’interruzione dei server Denuvo.

Ci sono molti titoli che sono stati colpiti da questo, dai titoli più vecchi come Dead Rising 4 o Middle Earth: Shadow of War ai casi più pericolosi: I Guardiani della Galassia della MarvelÈ stato messo in vendita solo 2 settimane fa. Un chiaro esempio delle complessità che un sistema antipirateria può causare agli utenti che acquistano i giochi che utilizzano.

La possibile ragione di ciò è un utente di Twitter Alex Buckland trovato La società ha consentito la scadenza dei nomi di dominio Denuvo, causando il blocco di molti titoli. Ci auguriamo che questo problema venga risolto il prima possibile.

