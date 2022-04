Migliaia di persone affollano il Coachella dopo una pausa di tre anni | musica | intrattenimento

Senza maschere o restrizioni sanitarie, migliaia di festaioli hanno indossato infradito, corone di fiori, capelli colorati e trucco brillante venerdì all’inizio della celebrazione. Il primo festival di Coachella dall’inizio della pandemia di covid-19, nel deserto della California.

Il Coachella torna venerdì dopo una pausa di tre anni a causa della pandemia

Dopo tre anni di pausa a causa della pandemia, poco prima di mezzogiorno di venerdì, migliaia di fan di uno dei più grandi concerti hanno iniziato ad arrivare a Indio, nella Coachella Valley, in un momento in cui i casi del virus Covid-19 sono tornati a crescere in gli Stati Uniti.

Organizzato nell’arco di due giorni feriali per tre giorni, questo evento musicale apre tradizionalmente la stagione dei concerti negli Stati Uniti. Quest’anno, la formazione include stelle come Billie Eilish, Harry Styles, The Weeknd, Anita e Nathi Peloso.

La principessa Nokia si esibisce sul palco del Coachella durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2022 il 15 aprile 2022 a Indio, California. Kevin Winter/Getty Images per Coachella/AFP (Foto di Kevin Winter/Getty Images North America/Getty Images via AFP) Foto: Agence France-Presse

L’edizione 2020 di Coachella è stata posticipata quando la pandemia covid-19 ha scosso il mondo. Dopo due anni di caotiche cancellazioni, il festival torna venerdì con stravaganze e palchi in lizza, con diversi elenchi della migliore musica, per catturare l’attenzione di un pubblico amante del divertimento.

Con i termometri che hanno raggiunto i 30 gradi Celsius, i fan hanno camminato per diversi metri dai parcheggi e dalle aree di campeggio al festival. I look colorati non includono le maschere. La preoccupazione di contrarre il virus non esisteva per molti.

“Non ho paura, sono entusiasta di essere là fuori con le persone”Ha detto uno dei partecipanti identificato come Saturno ascendente 9che ha viaggiato da Los Angeles, quasi tre ore di strada.

“Sono felice di essere qui, è fantastico”, sospeso Katie22 anni, originario di New York, si trova sulla costa orientale del paese per godersi la sua seconda edizione di Coachella. “Mi sono vaccinato e siamo fuori, non sono preoccupato, ne ho davvero bisogno”Ha detto mentre ascoltava la rock band mongola The Hu.

Una persona passa davanti a Spectra, un corridoio a spirale di sette piani che conduce al ponte di osservazione, al Coachella Valley Music and Arts Festival a Indio. Il 15 aprile nel deserto della California come primo festival di Coachella dall’inizio della pandemia. (Foto di Valerie Macon/AFP) Foto: Agence France-Presse

Il ritorno di Coachella è visto come un cenno all’industria dei concerti multimiliardaria che ancora vacilla dopo diverse battute d’arresto durante la pandemia.

Sebbene alcuni grandi festival, come Lollapalooza nel 2021, richiedano prove di vaccinazione e test per escludere il coronavirus, Coachella ha annunciato di non aver imposto alcun tipo di restrizione, nemmeno l’uso delle mascherine o il distanziamento.

Il festival è all’aperto, ma raccoglie circa 125.000 persone ogni giorno, molte delle quali si accampano o dormono negli hotel della zona.

Diversi posti per i test covid-19 dovrebbero essere disponibili questo fine settimana nell’area – e due all’interno del festival – secondo Jose Arbalo, portavoce del Dipartimento della salute pubblica della contea di Riverside, dove è registrata la città.

Arbalo ha indicato che i numeri COVID-19 in provincia “Sono arrivati ​​sul set nelle ultime due settimane”.ma “altre persone arriveranno da tutto il paese e da altri paesi dove i casi potrebbero non essere bassi”.

Il portavoce ha commentato che a causa dei tempi di diffusione del virus, l’impatto sulla salute del festival non sarà noto fino alla metà della prossima settimana, appena prima del secondo fine settimana del festival.

Negli Stati Uniti i casi di Covid-19 sono in calo rispetto ai numeri di gennaio ma stanno ricominciando a salire, con circa 38.000 casi diagnosticati al giorno, secondo i Centers for Disease Control and Prevention.

“Questo manca a tutti”

Megan Thee Stallion, Phoebe Bridgers e Doga Cat Sono alcuni degli altri grandi personaggi che verranno presentati al Coachella.

The Weekend e Swedish House Mafia sono entrati in programma all’ultimo minuto dopo che il rapper Kanye West si è ritirato dal festival.

Oltre ai brasiliani Anitta e Pabllo Vittar, la formazione internazionale comprende la francese L’Imperatrice, la belga Stromae, il recente vincitore del Grammy Arooj Aftab, il DJ palestinese Sama Abdel Hadi e il sudafricano Black Coffee, che ha fatto la storia per essere la prima persona alle vittorie africane. Grammy Award per il miglior album elettronico.

Una sorpresa dell’ultimo minuto è stata l’esibizione della band indie rock canadese Arcade Fire venerdì.

Indio, sede del festival, è un comune dal clima desertico di meno di 95.000 abitanti che abbraccia il motto dell’essere “Città del Festival”, Ricevimento di feste e altre grandi occasioni.

Secondo Brooke Beare, un portavoce della città, Indio riceve circa 3 milioni di dollari all’anno in guadagni dai festival, inclusa una percentuale delle tasse di ammissione e di soggiorno.

Pierre spiega che la zona “beneficia enormemente” dagli hotel ai ristoranti ai distributori di benzina, così come “l’energia senza precedenti” che i festival portano nella zona.

Presto Fouad Il proprietario del negozio di liquori Mirage a Palm Springs, a poche miglia da Coachella, dove risiedono molti visitatori, ha affermato di aver visto una crescita del 30% delle vendite nella sua attività questa settimana rispetto a gennaio.

“Nei festival crescono i negozi di liquori”Fouad ha dichiarato a Agenzia di stampa francese, Alternanza tra ordini telefonici e clienti faccia a faccia. “Ma tutti sperano che questa versione di Coachella stabilisca un record perché a tutti manca questo”.ristretto (me)