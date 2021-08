Migliaia di sostenitori di Bolzano protestano contro il sistema elettorale in Brasile

Una donna che è una sostenitrice del presidente Jair Bolsanaro tiene un poster nel centro di San Paolo durante una manifestazione che chiede un cambiamento nel sistema di voto elettronico del Brasile. 1 agosto 2021. REUTERS / Amanda Perobelli

Migliaia di persone hanno protestato in Brasile questa domenica a sostegno del presidente Jair Bolsanaro Lotta contro il sistema di voto elettronico in vigore dal 1996.

A Rio de Janeiro, circa 3.000 persone hanno marciato sulla spiaggia di Copacabana, la maggior parte senza maschere e indossando il giallo e il verde, i colori della bandiera brasiliana.

“Quello che vogliamo è che i voti vengano conteggiati in pubblico perché ci dovrebbe essere più trasparenza perché c’erano già sospetti di frode.Ronaldo Calvalcond 46, 46 anni, che stava protestando a Rio, ha detto all’AFP.

Il presidente Bolzano chiede la rielezione nel 2022, non chiedendo la restituzione delle schede, ma piuttosto la ricevuta deve essere stampata dopo ogni scheda elettorale nell’urna elettronica in modo che possano essere contate fisicamente.

Per i ricercatori, Come l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il leader di estrema destra sta preparando il terreno per contestare l’esito della sconfitta., Un appassionato tifoso di Bolzano.

Sostenitori di Bolzano a San Paolo. Selettori / Amanda Perobelli

Il presidente non ha partecipato direttamente alla protesta, che ha riunito diverse migliaia di persone a Brasilia, ma ha tenuto un discorso in videoconferenza in cui lo ha ribadito Non si possono accettare elezioni “giuste e antidemocratiche”.

Ha aggiunto che “farà ciò che è necessario” per stampare le ricevute cartacee per il voto elettronico.

Nel pomeriggio si è anche rivolto a migliaia di manifestanti radunati nella più grande città del Paese, San Paolo.

“La volontà del popolo deve prevalere. Spero che questo diventi una realtà a Brasilia dopo questa manifestazione”.Ha annunciato il voto previsto per giovedì su un disegno di legge che approva la stampa delle ricevute cartacee tramite urne elettroniche.

frodi

Giovedì, durante la sua diretta settimanale su Facebook, il capo dello stato ha parlato per più di due ore della sua convinzione che le ultime due elezioni presidenziali fossero state truccate, sottolineando che avrebbe dovuto vincere il primo turno nel 2018.

Jair Bolzano. Selettori / Adriano Machado

Ma ancora Nessuna prova è stata fornita per queste frodiIl Tribunale Supremo Elettorale (TSE) garantisce che l’attuale sistema sia completamente trasparente e non coperto da irregolarità.

Tre settimane fa, Bolzano ha sollevato polemiche quando aveva già seminato dubbi sullo svolgimento delle elezioni del 2022.In Brasile si tengono elezioni vere, o non ci saranno elezioni“, Egli ha detto.

Ha descritto il presidente della TSE Luis Roberto Barroso come un “idiota” che stima di poter votare “per i pericoli delle manipolazioni passate” stampando ricevute cartacee.

“Decisamente furto di voto elettronico! Votare con le ricevute stampate non è complicato e la gente lo accetteràRoxana Guimaraes, un’infermiera di 45 anni, ha detto durante una manifestazione domenica.

Lo scorso fine settimana, decine di migliaia di persone in Brasile hanno manifestato chiedendo la rimozione del presidente Bolsanaro, ampiamente criticato per la sua gestione dell’epidemia di Covit-19, che ha ucciso più di 550.000 persone nel paese.

(Con informazioni da AFP)

