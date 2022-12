Miglior contenuto della settimana in MC (CCCXXXIX)

Chiudiamo le notizie della settimana con il nostro consueto riepilogo domenicale in cui includiamo i migliori contenuti che vi abbiamo portato negli ultimi sette giorni.

Le migliori offerte del Cyber ​​Monday. Se ti è rimasto qualcosa per acquistare questa campagna del Black Friday, devi sapere che alcuni rivenditori hanno prolungato la campagna di vendita per tutta questa settimana e hai ancora qualche giorno per approfittarne prima che i prezzi salgano questo Natale.

Analizziamo il nuovo Fire TV Cube 2022. Qualche settimana fa, Amazon ha rinnovato la sua linea di dispositivi Fire TV con l’introduzione della terza generazione di Fire TV Cube, che porta interessanti novità; Tra questi, due porte di ingresso HDMI, una porta Ethernet e altro ancora.

PlayStation 6: cinque chiavi che definiranno il futuro della prossima generazione di console. Il lancio di PlayStation 6 non è più un mistero, la stessa Sony ha lasciato intendere che la console di nuova generazione potrebbe arrivare nel 2028, ovvero tra 6 anni, che è una data molto logica. Ci aspettiamo quello che possiamo aspettarci.

Quattro client di posta elettronica per gestire la tua corrispondenza. L’uso dei client di posta elettronica sui PC è diminuito drasticamente nell’ultimo decennio, il che contrasta con l’uso diffuso di app mobili ufficiali per servizi come Gmail e Outlook, che in definitiva sono gli stessi, ma con un supporto limitato.

Questo è l’aspetto di Linux nel 2022, cosa ne pensi? Sei mai stato curioso di usare Linux sul tuo computer? Valutare il salto richiede un po’ di calma, per confrontare i pro ei contro, perché ci possono essere entrambi secondo i gusti e le esigenze di ciascuno; Ma siate certi di una cosa: Linux non è proprio quello che era solo pochi anni fa. È molto meglio.

Come importare le tue iscrizioni YouTube su NewPipe. NewPipe è uno dei migliori client YouTube alternativi impostati per Android dopo la chiusura di YouTube Vanced e, se non lo sapevi e hai deciso di provarlo, una delle cose che puoi fare per rendere l’esperienza il più accogliente possibile è importare i tuoi abbonamenti.

L’Epic Games Store offrirà 15 giochi gratuiti questo Natale. La campagna natalizia si avvicina, e l’Epic Store sta finalizzando un’interessante promozione in cui offrirà un totale di 15 giochi gratis, oltre alle classiche offerte stagionali e uno speciale buono sconto, dettaglio molto appetitoso, perché ci permetterà per ottenere uno sconto del 25% su qualsiasi gioco.

Come risparmiare sull’inchiostro questo Natale: HP Instant Ink è tutto ciò di cui hai bisogno. Vogliamo tutti risparmiare denaro e ridurre i costi dell’inchiostro è senza dubbio uno dei modi più efficaci per raggiungere questo obiettivo. C’è un modo migliore per risparmiare durante la stampa? Beh, sì, e si chiama HP Instant Ink.

Recensione GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC: potenza e design vanno di pari passo. Recensione GIGABYTE GeForce RTX 4080 AERO OC: potenza e design vanno di pari passo. È una delle schede grafiche più belle che abbia mai provato.

5 funzioni che migliorano l’esperienza in Chrome per Android. Qui introduciamo cinque tag per aggiungere o modificare funzionalità e comportamenti in Google Chrome per Android.

Samsung Galaxy S23: design, specifiche, prezzo, lancio e tutto ciò che sappiamo. Samsung Galaxy S23: design, specifiche, prezzo, lancio e tutto ciò che sappiamo ora sul prossimo smartphone Samsung.

News VOD 49/22: “Willow”, nostalgia. Notizie VOD ti offre le migliori anteprime di questa settimana su Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max, Netflix… Evidenziamo: “Willow”.

