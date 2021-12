Migliora i guadagni e il reddito nel terzo trimestre di Investing.com

Il 17 novembre, NVIDIA ha fornito EPS per il terzo trimestre di $ 1,17 su un fatturato di $ 7,1 miliardi, rispetto alle aspettative per un utile per azione di $ 1,11 e un reddito di $ 6,82 miliardi.

La società ha registrato un utile per azione di $ 1,27 e un fatturato di $ 6,86 miliardi. Gli analisti intervistati da Investing.com si aspettavano un utile per azione di $ 0,9219 e un fatturato di $ 6,8 miliardi, rispetto a

