Migliorerà lo spazio per studenti giovani e meno giovani

Almeno trenta studenti delle scuole elementari giovani e meno giovani, membri di 17 comunità della zona, beneficeranno di questo miglioramento edilizio nella Classe 4 che si basa sul Wolf Schkolnik Adult Education Center No. niw`hayaj” La Esperanza a Los Blancos.

A capo del delegato alla consegna per gli affari indigeni, Marcelo Cordovache ha evidenziato il forte impegno del governatore per l’istruzione Gustavo Sainz Soprattutto in queste società molto deboli, “ha spiegato che gli stessi membri della società parteciperanno con la forza lavoro”, realizzando così un’azione chiara tra Stato, società e settore privato per realizzare gli obiettivi.

Da parte loro, gli studenti dell’etnia Weichai hanno ringraziato il lavoro e hanno dato la loro testimonianza per l’impegno profuso nello studio fino all’età adulta. Tra questi Nazario Cansino, che sta per diplomarsi alle elementari, ha detto: “Il mio sogno era diplomarmi alle elementari, ci andremo l’anno scorso perché vogliamo realizzare il nostro sogno di essere qualcosa. Li ringraziamo per questo aiuto perché ci sono molte cose che abbiamo fatto per migliorare questo spazio.

Gabriel Luis Vallejo ha anche detto che era all’ultimo anno di scuola elementare e che fin da piccolo aveva “sognato di laurearsi” anche se all’epoca non poteva frequentarlo. “Ora che i materiali che desideriamo sono arrivati, faremo la nostra parte per migliorare lo spazio”, ha aggiunto.

Gli articoli consegnati valgono fino a 400.000 pesos e saranno destinati specificamente alla ristrutturazione dei servizi igienici.

Incontro con i revisori

Nell’occasione, il delegato Cordova ha parlato con i leader della comunità su varie questioni e ha coordinato questa settimana una nuova visita in cui verrà presentato in dettaglio un progetto abitativo per le comunità. Ha parlato in particolare del lavoro della delegazione, del governo Salta nella regione e delle borse di studio Maxi Sanchez recentemente lanciate per studenti universitari delle comunità indigene. In una falegnameria è stata discussa, tra l’altro, la possibilità di introdurre macchine per la riparazione e l’ammodernamento degli strumenti a disposizione della comunità.