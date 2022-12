Migliori appuntamenti su Tinder: niente cene romantiche e meno alcol

L’amore è ovunque, o almeno così dicono, perché purtroppo non tutti hanno la possibilità di trovarlo facilmente.. In effetti, ci sono molti modi per cercarli, anche se l’idea che le app di appuntamenti possano aiutare a raggiungere questo obiettivo di trovare un partner ha preso piede negli ultimi anni. e all’interno del settore, Tinder prende la torta come l’app più popolare al mondo con oltre 500 milioni di download e una presenza in 190 paesi..

L’opzione che hai per filtrare gli utenti che ci appaiono in base alla loro posizione, gusti o interessi riduce e facilita questa ricerca della persona perfetta, una ricerca che sarebbe impossibile portare a termine con successo se dovessimo farlo in una città delle dimensioni di Madrid, per esempio, e sarebbe molto vicino. Ma cosa interessa agli utenti di Tinder? Il rapporto pubblicato ogni anno sul social network con il titolo Anno di Tinder in scorrimento Fa luce sulla questione in quanto ti consente di vedere le indicazioni stradali e i tag più utilizzati Coloro che mettono la loro illusione e il loro destino amoroso nelle mani delle applicazioni informatiche.

Il Lo stato Addio al tradizionale

La pandemia di coronavirus ha stravolto i piani di mezzo mondo imponendo restrizioni, fortunatamente siamo già fuori. Le mascherine e la malattia sono ancora con noi, ma le uscite ricreative, le visite al ristorante e la normalità si sono fatte strada man mano che il numero di casi è diminuito, anche se Su Tinder, quei piani rimangono all’aria aperta.

Ad esempio, anni fa, un appuntamento era sinonimo di una cena romantica o di un incontro al cinema, ma ora a loro piacciono altri tipi di attività come Picnic (43%), minigolf (56%), campeggio o barbecue. “Scelgono qualcosa di meno tradizionale e più autentico”, afferma il rapporto. Naturalmente, anche i fast food rientrano nella lista.

Tra le preferenze illustrate dallo stesso testo troviamo il termine Lo statoche consiste in un rapporto consensuale tra le due parti in cui non viene dato alcun nome a ciò che hanno. Questo tipo di poster ha visto un aumento del 49% quest’anno e dimostra che i giovani lo vogliono Incontrare persone ma senza impegno O senza la pressione e gli obblighi di essere in una relazione.

L’alcol è in calo

Il 72% dei membri di Tinder ha dichiarato di non bere o di bere raramente. Infatti, negli appuntamenti, il numero ha lasciato un calo significativo rispetto allo scorso anno, poiché a Il 25% degli intervistati ha affermato di aver bevuto meno negli incontri romantici rispetto al 2021.

E vogliono che i loro sensi siano in piena allerta per trovare le qualità che stanno cercando in un compagno: Lealtà (79%), rispetto (78%) e apertura (61%). I tre sono già in anticipo sullo spettacolo, Che resta la qualità auspicata dal 56% degli intervistati. Certo, fanno ancora pagare molto Senso dell’umorismo e impegno per le cause sociali.

Le 10 migliori emoji dell’anno su Tinder

Le ragioni sociali hanno contribuito in modo specifico all’emergere degli emoji La bandiera dell’Ucraina è una delle bandiere più utilizzate dell’Ucraina nell’applicazione dopo l’invasione della Russia. Tuttavia, anche alcuni davvero curiosi come un topo, un tridente, un canguro o uno nel parcheggio si intrufolano nell’elenco.