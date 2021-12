Migliori marcatori nei cinque principali campionati nel 2021 – Calcio internazionale – Sport

Selezione Lionel Messi Come vincitore del Pallone d’Oro in una votazione indetta da France Football, ha messo il mondo del calcio in una rassegna delle grandi personalità dello sport per trovare una giustificazione a ciò che è stato raggiunto finora nel 2021.

Manca solo un mese alla fine dell’anno e ci sono giocatori che stanno mantenendo prestazioni altissime, soprattutto gli attaccanti.

Il portale BeSoccer ha messo insieme un elenco dei migliori tiratori dei cinque maggiori campionati europei, che includeva anche i numeri delle partite che ognuno di loro ha giocato per le proprie squadre. E uno di loro si distingue dagli altri.

Robert Lewandowski, lontano da tutti gli altri

polacco Robert Lewandowski È il migliore registrato finora in questo anno solare. Ha già raggiunto 63 punti e ne prende almeno 18 per il suo inseguitore più vicino, il francese Kylian Mbappe.

Lewandowski è arrivato secondo nel Pallone d’Oro e i suoi numeri sembrano concordare con chi si è lamentato del risultato del sondaggio che ha assegnato a Lionel Messi, per la settima volta in carriera, il trofeo.

Migliori marcatori nel 2021

1. Robert Lewandowski (Bayern) 63 gol

2- Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 45

3 – Erling Haaland (Borussia Dortmund) 44

4. Cristiano Ronaldo (Juventus – Manchester United) 43

4. Karim Benzema (Real Madrid) 43

6. Lionel Messi (Barcellona – Paris Saint-Germain) 41

6. Harry Kane (Tottenham) 41

8- Memphis Depay (Lione – Barcellona) 39

9 – Dusan Vlahovic (Fiorentina) 36

10- Mohamed Salah (Liverpool) 34