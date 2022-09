Miguel Herrán usa i social per fare una richiesta: “Combattiamo per ciò che è nostro” | la grande esplosione

È stato rilasciato venerdì Modello 77il film che ha raccolto Miguel Hiran S Javier Gutierrez Became Two Prisoners from the Seventies è una storia a cui il regista e sceneggiatore lavora da dodici anni.

Hiran dà vita a ManueleUn giovane contabile finisce in carcere e attende il processo per appropriazione indebita. Rischia una condanna a 10-20 anni, sproporzionata per il reato commesso.

dietro le sbarre coincide con Pino che dà vita a Javier Gutiérrez, un uomo misterioso con il quale forma una squadra. Si uniscono agli altri prigionieri per chiedere l’amnistia in un periodo di transizione in cui la democrazia entra nelle loro vite.

Richiesta di rete

Ora che il film è uscito, Herrán fa una richiesta tramite i social network: “Non perdiamo il nostro cinema, non lasciamo che si estingua… Il cinema ci ha dato tanto a tanti… Restituiamole quel dono che ci ha fatto, quell’affetto… Lottiamo per ciò che è nostro. E non lasciamo che una parte così importante della nostra cultura smetta di risplendere della sua luce”.

Non ha menzionato la sua prima, ma con queste parole ha condiviso una foto di quel film a cui ha partecipato e che è appena stato proiettato sugli schermi cinematografici.

“Come un figlio… Non possiamo darti in questa vita un dono migliore della nostra presenza.. Che è l’unica cosa di cui il cinema ha bisogno… la nostra presenza. Il nostro impegno”, ha affermato.

Poche parole hanno raggiunto molti dei suoi colleghi. Jaime Llorente E non ha esitato a condividere il post dell’amico e collega nelle sue storie. “Amen”, condividi Omar Ayuso. Aurora Carbonile anche Belen Lopez Gli hanno mandato cuori rossi per sostenere le sue parole.