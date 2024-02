Mike Conley ha firmato un prolungamento del contratto di due anni con i Timberwolves, secondo una fonte di AP

MINNEAPOLIS (AP) – I Minnesota Timberwolves hanno raggiunto un accordo lunedì con la guardia Mike Conley per un prolungamento del contratto di due anni da 21 milioni di dollari che lo porterà a 19 stagioni nella NBA, secondo una persona che ha familiarità con l'accordo. .

La persona ha parlato con l'Associated Press in condizione di anonimato perché il contratto non è stato ancora finalizzato. La lega è in una breve pausa per l'All-Star Game.

Conley, 36 anni, è alla sua prima stagione completa con il Minnesota dopo essere arrivato poco più di un anno fa in uno scambio dallo Utah prima della scadenza. Il suo stipendio è attualmente di 24 milioni di dollari a stagione come parte del suo attuale contratto che scade quest'estate. Questa decisione è un altro segnale che il club punta a vincere il titolo con la stessa sostanza, anche se sarà penalizzato dalla tassa sul lusso.

Il quattro volte vincitore dell'NBA Sportsmanship Award ha portato una dose inestimabile di leadership, maturità e generosità alla squadra guidata dall'allenatore Chris Finch. Inoltre, ha realizzato il 44,2% dei suoi tre punti, il miglior punteggio in carriera che lo colloca al nono posto in campionato.

“L'anno scorso sono arrivato qui come un cervo mordi e fuggi. Stavo cercando di trovare la mia strada. Lui era veloce, tutto era veloce e cercava di adattarsi allo stile di gioco di tutti. E ora capisco tutti i membri della squadra”, Conley disse: “Capisco Finch e quello che vuole. Raggiungetelo”.

Il suo tasso di turnover degli assist è il secondo migliore del campionato. Il suo ritorno insieme all'ex compagno di squadra dei Jazz Rudy Gobert ha aiutato il francese a liberare il suo potenziale offensivo dopo una prima stagione difficile.

La cosa più importante è che Conley rimane in buona salute, avendo giocato 50 partite su 57 con i Wolves (39-16), leader della Western Conference. Ha saltato alcuni duelli a causa del riposo.

Conley ha avvertito: “Non so per quanto tempo giocherò, quindi ogni volta che esco gioco più forte che posso, meglio che posso e do tutto quello che ho e spero che sia abbastanza per vincere”. .

I Wolves giocheranno di nuovo venerdì, ospitando Milwaukee.