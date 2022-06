Milano dedica una statua a Margherita Hague, la prima scienziata in Italia

La città italiana di Milano (nord) ha celebrato oggi il compleanno dell’astronoma e celebrità Marguerite Hague e ha svelato una scultura in sua memoria. Il primo terreno pubblico in tutto il Paese dedicato a una donna scientifica.

Il sindaco di Milano Giuseppe Salah ha celebrato sui suoi social che “la statua di Margarita Hawke trovata oggi in Largo Rigini (via) è veramente bella e rende omaggio a una grande donna che ha dato gloria al nostro Paese”.

La scultura, che raffigura una donna che guarda il cielo, si trova nei giardini dell’Università Statale di Milano ed è la prima del suo genere su un terreno pubblico dedicato a uno scienziato, afferma Tomaszo Sachs, assessore alla Cultura di Milano.

L’Aia è nata a Firenze il 12 giugno 1922 ed è morta per problemi cardiaci il 29 giugno 2013 all’età di 91 anni a Trieste (Nord). Fu un famoso astronomo, divulgatore e attivista italiano.

Si laurea in fisica nel 1945 con la fine della seconda guerra mondiale, e collabora con centri italiani ed esteri, tra cui le prestigiose università americane di Berkeley e Princeton.

Ha sviluppato una lunga carriera come professoressa di fisica all’Università di Trieste e per più di vent’anni, dal 1964 al 1987, ha diretto il laboratorio astronomico della città, diventando la prima donna responsabile di un centro in Italia. Questo tipo.

Oltre al suo interesse per la scienza, ha dimostrato un forte impegno per la società e la politica italiana, candidandosi in diverse occasioni nelle liste del Partito Comunista e ottenendo un seggio deputato nel 2006.

Tuttavia, Si è dimesso per dedicarsi a tempo pieno all’astronomia.

Chiamato “Amico delle stelle”, ha dato il titolo alla sua autobiografia del 1998. L’Aia ha combattuto attivamente contro la discriminazione sessuale contro le donne e per i diritti degli omosessuali.

Fedele ateo, sostenne l’eutanasia e la libertà nella ricerca scientifica.

Notizie correlate

Lo scorso settembre Milano ha svelato la prima statua dedicata a una donna all’intellettuale dell’Ottocento Cristina Trivulzio di Belgioioso perché le altre 121 statue che compaiono nelle sue strade sono statue di uomini.

D’altra parte, sono frequenti le richieste per celebrare i migliori scienziati e ricercatori del Paese nello spazio pubblico italiano, come Rita Levi Montalcini, che nel 1986 ha vinto il Premio Nobel per la Medicina.