Miley Cyrus e le allusioni (molto dirette) a Liam Hemsworth in “Flowers” Testi | Musicale

Durante il Capodanno 2022, Miley Cyrus In un’intervista esclusiva con Dolly Parton, ha rivelato di essere pronta a lanciare la sua nuova era musicale. Un nuovo palcoscenico per uno dei grandi dei del settore Che inizierà con la prima del film fiori.

E quasi dal momento del suo annuncio, qualcosa ha attirato la nostra attenzione: la sua data di uscita. La solista americana aveva programmato di presentare in anteprima il suo nuovo singolo il 13 gennaio, una data che coinciderebbe con il compleanno del suo ex partner. Liam Hemsworth.

Tutti gli avvisi sono partiti dalla sua base di fan all’unisono: stavamo guardando un nuovo album in studio sulla rottura della famosa coppia? La risposta con il passare dei giorni dava ragione a chi già sospettava che qualcosa stesse bollendo in pentola…

Da quello che Miley ha fornito in termini di testi fiori, possiamo già dire che non abbiamo sentito indizi più diretti di quelli in Flowers che abbiamo già fatto progressi nel cielo di mezzanotte. Ora tutto sembra molto più prominente e se non guardi i testi: “Posso comprarmi dei fiori / posso ballare per me stesso / posso tenermi la mano / posso amarmi meglio di quanto tu possa la mia mano / posso amarmi meglio di te”).

E nel caso qualcuno avesse dei dubbi, dalla base di Miley Cyrus è apparso qualcuno che è stato in grado di raccontare le prime mosse che abbiamo visto dell’artista nel teaser del suo video musicale. È una mossa che Miley ha fatto a Liam durante un’intervista.

È successo tutto sul tappeto rosso alla festa Fiera della vanità alla quale andarono entrambi insieme e quando l’interprete cercò di inseguire il suo compagno, si ritirò e si rifiutò categoricamente di partecipare. Ora tutto sembra aver trovato il suo significato e il suo movente.

Manca solo una settimana alla prima di Flowers e non vediamo l’ora di godercela al massimo. Questo e tutto ciò che verrà potrebbe mascherare questa e molte altre storie…