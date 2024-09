Millet Figueroa e Ángel de Brito si confrontano con commenti feroci: “Il tuo valore è essere il compagno di Tinelli”.

Millet Figueroa e Angel de Brito si sono raccontati tutto sui social network.

Angelo di Brito Ha espresso la sua insoddisfazione per le elezioni Miglio Vigoya Come giuria del programma argentino “Cantando 2024”, che è lo stesso programma prodotto dal suo partner Marcelo Tinelli. Da quando il suo nome è stato annunciato nella rosa dei candidati, molti hanno sottolineato che questo spazio non dovrebbe essere suo.

Anche pochi giorni fa, De Brito Ha contattato América Hoy e ha ribadito la sua posizione. Tuttavia, in sua difesa, ha dichiarato che Tinelli si esibirebbe con la sua compagna solo per mantenere il pubblico e che non si troverebbe in quella posizione perché se lo meritava.

“Marcelo usa Millet. Sì, assolutamente. “Lo usa per generare realtà e commenti”, è il commento che ha avuto e che non è piaciuto alla modella e a sua madre.

Angel De Brito critica fortemente Millet Figueroa per il suo ruolo di giurato in Cantando 2024

Dopo queste dichiarazioni, la Sig. Marta Valcarcel, Ha parlato a Radio Panamericana e ha detto che Marcelo Tinelli sarebbe rimasto turbato dalle dichiarazioni di De Brito. Ha anche dichiarato che il produttore argentino avrebbe preso provvedimenti e avrebbe parlato direttamente con lui, poiché ha dichiarato che avrebbe mentito in TV.

“Quello che mi risponde è come? Angel De Brito trasmetterà in diretta adesso? Non lo sapevo, mi ha detto. Vado a trovarlo, no, vado a parlargli. Lei segue sempre le bugie, figlie mie. la amo (Millet) Lo vedrò, sono arrabbiata Martita ha commentato da allora non gli ho più parlato.

La madre della modella peruviana non è rimasta in silenzio e ha lasciato intendere che l’assenza del membro del Comitato LAM sarebbe dovuta alle sue parole contro la figlia | Radio panamericana

Queste affermazioni non sono passate subito inosservate a De Brito, che ne è intervenuto quasi subito sui suoi social. Sul suo profilo su X – ex Twitter – il conduttore della LAM si è fatto beffe delle osservazioni di Martha. “La suocera di Tinelli dice di averlo chiamato per lamentarsi di una lettera che aveva spedito in Perù ahahah.”

Successivamente è stata più critica ed ha espresso rammarico per aver chiesto la censura. “È contenta di essere andata alle Tinili Mansions e sta chiamando per chiedere la censura. Che gruppo di fantasmi, prendete la pala, parassiti!”, ha osservato in un altro post.

Angel de Brito ha messo in dubbio le parole di Martha Valcarcel.

Tuttavia, questo era solo l’inizio Miglio Figueroa Rompi il tuo silenzio e difendi tua madre. Il peruviano ha fatto lo stesso e ha interrogato De Brito, chiedendogli se avesse un problema personale. Inoltre, gli ha chiesto chiarimenti sul suo comportamento con lei. Ha sottolineato di essere sempre rispettosa, sottolineando che ci sono limiti a tutto.

“Piccolo angelo, che problema hai con me? Ti dà fastidio che mi abbiano dato un lavoro? Oppure cosa sta succedendo? Tutto questo mi interessa. Mi sembra che tutto abbia dei limiti e ti tratto sempre con rispetto,” gli Ha scritto la modella peruviana.

La risposta di Millet Figueroa ad Angel de Brito.

lontano dal silenzio, De Brito È stato sfidato con l’ex partecipante di “El Gran Chef Famosos”. Il conduttore della LAM ha spiegato che non lo ritiene importante Miglio E non è un problema personale. Detto questo, ha giudicato la sua presenza nello show esclusivamente a causa della sua storia d’amore con Teneille. L’ha persino sfidata ad approfondire l’argomento in futuro.

“Millet, tu non sei così importante come credi. Non c’è nessun problema particolare. Ha semplicemente osservato che sei un paracadutista e che sei venuto alla giuria con l’unico vantaggio di essere il compagno di Teneille. Più comodo. Spero che risolverai le tue macchinazioni, altrimenti lo farò, lo amplierò”, ha dichiarato il chiamante.

Angel de Brito ha restituito la critica a Millet Figueroa.

Da segnalare che in questi giorni Ángel de Brito è stato assente dalla LAM perché in vacanza. Si prevede quindi che, al suo ritorno, sarà in grado di dare una risposta pubblica al modello peruviano.