Millet Figueroa è apparso sulla TV argentina prima dell'inizio di Tinelli's Dancing 2023

Miglio Figueroa Il monopolio copre dopo aver confermato la sua partecipazione al programma Marcello Tinelli, “Danza 2023”. L’attrice peruviana è sulla bocca di tutti da quando il suo nome ha iniziato a essere chiamato nello show argentino, tuttavia, non ha potuto confermare nulla fino a quando non ha ottenuto la licenza ufficiale.

Tuttavia, era il suo compagno di ballo Martin Salway, Il quale ha confermato che sarebbe stato Millet ad accompagnarla nella competizione. “Abbiamo zoomato sull’Argentina, è ancora in Perù. Molto bella e molto attraente. Dal Perù. Si sa lì”, ha commentato qualche giorno fa.

Già con questa conferma il peruviano ha fatto un viaggio ed è già in territorio argentino. Miglio Figueroa Sa benissimo di non essere conosciuta in questo paese, motivo per cui lavorerà sodo per farsi un nome e guadagnare popolarità. Ma come parte del suo tour mediatico prima della gara di ballo, l’ex partner di Patricio Quiñones è apparso su America’s Channel in Argentina e ha raccontato i dettagli della sua vita.

Nell’intervista rilasciata al programma Intrusos de America argentina, La modella peruviana ha ammesso di essere stata precedentemente chiamata al programma, ma per problemi esterni non è riuscita a identificarsi. Pertanto, ammette che il tempo è perfetto.

“Molto tempo fa mi hanno chiamato per ballare, prima non ne avevo mai avuto l’opportunità, ma ora l’opportunità è arrivata, mi viene dato lo spazio, mi viene dato il tempo e i tempi sono perfetti. È tempo di passare attraverso il porta d’ingresso”, ha commentato all’inizio.

In un altro momento, ha parlato della sua esperienza di ballo e ha commentato di essere stata una campionessa nel ‘grande spettacolo’ In Perù ha affermato che è un format molto simile a quello di Tinelli. “Ho vinto un programma simile alla ‘danza’ chiamato ‘El Gran Show’, un programma condotto da Gisela Valcárcel. Nel 2016 l’ho vinto e da lì ho iniziato a praticare la danza”.

Gli hanno chiesto di nuovo della sua vita personale. Come è noto, questo programma è molto più sorprendente per ciò che accade dietro le quinte rispetto alla danza stessa sul palco. Per questo motivo, le hanno chiesto direttamente se fosse single o se avesse una relazione. “Sono single. (Hai un tipo di ragazzo?) Non ho un tipo, penso che l’amore sia ciò che guardi e non sai cosa c’è, ma c’è qualcosa che ti chiama”, ha detto .

Uno degli autisti era un po’ scontento della risposta, quindi le ho chiesto di raccontarle un po’ della sua vita privata. All’epoca, la ballerina ha ammesso di essere celibe da diversi anni e di lavorare solo sulla sua crescita personale e professionale.

“Di solito non parlo della mia vita privata, ma sono quattro anni che non ho un partner ufficiale, mi sto conoscendo, mi sto dando il tempo per continuare a prepararmi, ed è importante nutrire te stesso in tutta l’arte e ho commentato con molta calma.

Mentre, Miglio Figueroa Era così grata per l’opportunità. Anche quando gli è stato chiesto se avrebbe preso la decisione di chiedere un cambio di partner a causa della mancanza di chimica, ha affermato che non accetterebbe tali situazioni perché ciò che vuole prima è mostrare il suo talento e che le persone inizino a riconoscerlo.

“Innanzitutto devo essere molto grato perché mi stanno dando l’opportunità in un nuovo paese, nessuno qui mi conosce ancora. Non posso venire con l’atmosfera di un cantante o di un artista perché nessuno sa ancora chi sono. Primo , Voglio mostrare quello che so, il mio talento, e poi scenderò a patti perché penso che prima di iniziare qualcosa, dovresti avere l’umiltà di mostrare chi sei.