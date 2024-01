Millonarios è il Super Campione: torna contro la Junior e apre il 2024 con il titolo

Millonarios è diventato il nuovo campione della Premier League Con una vittoria per 2-0 Atleta junior Nella partita di ritorno, che si è svolta allo stadio Nemesio Camacho El Campin di Bogotá.

La squadra dell'Ambassador ha fatto di più per la partita e ha avuto le opzioni più chiare fin dal primo tempoTuttavia, ci sono voluti poco più di 50 minuti per smantellare la solida difesa di Tiburon e aprire le marcature.

L'argentino Santiago Giordana ha iniziato a diventare la stella della partita all'ottavo minuto, quando con molta calma ha segnato l'unico gol della partita, 1-0. Una prestazione brillante all'interno dell'area ha lasciato il portiere Santiago Meli senza alcuna possibilità di replica.

Il nuovo rinforzo di Albiazol ha approfittato di una serie di rimbalzi avvenuti dopo un fallo su Leonardo Castro e ha tirato un tiro potente Con la gamba destra incastrata nell'angolo destro del balconcino.

Quando la partita sembrava destinata a finire con questo risultato e avremmo avuto una definizione da parte dei bianchi per il calcio di rigore, l'attaccante Leonardo Castro sembrava aver segnato il 2-0. E la frase a catena.

Negli ultimi minuti della partita, l'Atletico Junior ha provato a segnare, ma non aveva la condizione fisica necessaria per far male al Millonarios. Che non ha sofferto in difesa e ha saputo affrontare la partita per conquistare il primo scudetto dell'anno.