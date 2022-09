Mimetico grigio, disponibile da ottobre

06-09-2022

Personalizzazione fornita da un file PlayStation 5 Essendo una console le cui coperture laterali possono essere rimosse per passare ad altre di diversi colori o design, questo ha permesso Sony Commercializza skin diverse in modo che i giocatori possano modificare la propria console a piacimento. Oggi hanno introdotto una nuova gamma di accessori che condividono il design.

Verranno rilasciate nuove coperture mimetiche grigie per conferire alla console un aspetto più formale e calmo. In grigio verrà rilasciato anche un controller DualSense, che verrà utilizzato per integrarsi con il controller mimetico grigio, o semplicemente per avere un controller diverso con il controller.