Minecraft ha già oltre mille miliardi di visualizzazioni su YouTube

Maine Craft è un successo assoluto non solo nei videogiochi, ma anche su YouTube: la piattaforma ha annunciato che i video di Maine Craft Hanno già oltre mille miliardi di visualizzazioni. O qual è lo stesso: 1.000.000.000.000.

Questa quantità di video non si aggiunge solo all’ufficialità che il canale pubblica Mestiere del Maine, Ma anche per quelli pubblicati da altri creator, che secondo YouTube “sono stati una parte essenziale di un ecosistema in continua crescita”. Primo video su Maine Craft È stato rilasciato nel 2009, più di 12 anni fa, anche prima che il gioco fosse ufficialmente rilasciato.

Per celebrare l’epica e gigantesca figura, YouTube ha pubblicato un video – che vedete sopra – e anche sito web Speciale e commemorativo, pieno di fatti sorprendenti. Ad esempio, puoi sapere esattamente quanta percentuale di visualizzazioni ha contribuito un utente nel miliardo che l’argomento sta già aggiungendo (nel mio caso, è solo 0,0000000000001 percento).

O per esempio, guarda quali temi ci sono dentro Maine Craft I più visti in diversi paesi e come variano nel tempo. Negli Stati Uniti, le tendenze ruotano attorno alle animazioni o alle persone che giocano con i confini o le regole del gioco, mentre in Giappone gli utenti sono più interessati al multiplayer.

Preparare Maine Craft Su YouTube, si allineano con l’influenza del gioco come fenomeno globale. Maine Craft È nato come un semplice gioco blocca e sopravvivi che probabilmente il suo creatore o chiunque altro a Mojang non avrebbe potuto immaginare di arrivare a tanto. Ma i suoi progressi sono stati tali che Microsoft ha acquisito la proprietà nel 2014 e da allora il gioco è stato tutt’altro che una moda passeggera; Al contrario, lo è davvero Uno dei bestseller della storia.

Raccomandazioni dell’editore