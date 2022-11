Minesweeper e Solitaire arrivano in Teams: la strategia di fidelizzazione dei clienti di Microsoft

Questa settimana, Microsoft ha aggiunto un nuovo strumento in Teams: Un gruppo di giochi al servizio di chat e chiamate. Questa nuova aggiunta mira a consolidare l’app come principale piattaforma di business, dopo il boom che l’azienda ha raggiunto durante la pandemia. Pertanto, cerca di aumentare il tempo di utilizzo dei suoi servizi per intensificare la fedeltà dei suoi clienti.

L’arrivo di questi giochi non è stato un caso, ma piuttosto una strategia aziendale per incoraggiare i dirigenti a rinnovare ed espandere i loro abbonamenti a Office 365. questo pacchetto, Rappresenta il 23% delle entrate totali società nel terzo trimestre di quest’anno.

Non è la prima volta che l’azienda fondata da Bill Gates mette in atto questa strategia. Nel 1990, hanno introdotto Minesweeper e Solitaire come un modo per consentire agli utenti di acquisire maggiore familiarità con Windows e apprendere le abilità del mouse. Alla fine, Finì per essere il passatempo più popolare sul sistema operativocome riportato nel 1994 dal Washington Post.

Solitario, Minesweeper o IceBreakers, un nuovo gioco creato dall’azienda per aiutare i compagni di squadra a interagire, sono alcuni di quelli che compaiono nel catalogo di Teams. con questo interesse Microsoft sta cercando di portare un tocco di divertimento e rafforzare i legami commerciali. Qualcosa di grande importanza in alcuni settori in cui il lavoro a distanza è prevalente e le interazioni sociali tra i team sono scarse o inesistenti. Sebbene possa essere utilizzato anche semplicemente come intrattenimento, poiché l’obiettivo finale è aumentare il tempo di utilizzo dei servizi.

Il ritorno di questo vecchio passatempo inizia con la musica di quindici secondi degli anni ’80, precursore di “Giochi d’azione”. Questi giochi sono stati adattati per essere più competitivi E lavorare più in armonia con l’ambiente di lavoro. “Una modalità di visualizzazione migliorata consente a tutti, indipendentemente dal fatto che stiano giocando attivamente, di seguire l’azione e interagire con i giocatori sullo schermo”, ha affermato Nicole Herskowitz, vicepresidente aziendale di Microsoft, che aiuta a coinvolgere l’intero team. Finora, Questo aggiornamento è disponibile solo per gli utenti Con conti educativi o conti aziendali. Tuttavia, per poterlo utilizzare è necessario essere autorizzati dall’amministratore, quindi potrebbe non raggiungere immediatamente gli utenti. Nuovi giochi classici sono previsti per il prossimo anno.

Investi nei giochi

La strategia del solitario degli anni ’90 non è stata nemmeno l’unico investimento di Microsoft nell’intrattenimento. Nel 2001 è stata lanciata Xbox e con essa è arrivata una pletora di aggiornamenti e giochi, come Il leggendario Klondike, un videogioco su una fattoria Fa parte dell’applicazione Microsoft Solitaire Collection per Windows.

Di recente, nel gennaio di quest’anno, la società ha annunciato l’intenzione di acquisire Activision Blizzard, una società di videogiochi – tra cui Call of Duty – per Circa 69.000 milioni di dollari. La transazione deve ancora essere approvata dalle autorità di regolamentazione competenti.