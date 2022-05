Mingueza sa già che deve trovare una squadra

IlA fine stagione per Barcellona, Nonostante gli sia rimasta una sola partita ufficiale, in essa non è stato giocato nulla, questo ha fatto tornare al lavoro la Direzione Sportiva Per prendere le prime decisioni Per quanto riguarda il prossimo modello di campagna. Se hanno già due unioni correlate, come quelle di Frank Casey e Andreas Christensen, Ora è il momento di iniziare a distribuire i giocatori.

Uno di loro è Cicatrice di Mingueza. Il difensore sa già che non avrà la prossima stagione e la cosa migliore è quella Trova una via d’uscita nel prossimo mercato. La decisione non ha sorpreso il calciatore di vederlo Quanto poca guarigione era con lui In questi ultimi mesi. È vero che ha iniziato domenica scorsa contro il Getafe, ma ciò è dovuto al gran numero di vittime in difesa.

Bisognerà vedere come è uscito quel calciatore Il contratto scade a giugno 2023. Il club proverà a vendere il difensore il cui prezzo di mercato non superi i 10 milioni di euro e oltre, visto che gli resta solo un anno. L’idea del giocatore sarebbe invece quella di partire in prestito in attesa di un’offerta di rinnovo del contratto o di rilascio nel 2023.

Mingueza è un calciatore che ha un mercato per la sua forza fisica e la sua giovinezza. C’è una squadra di Bundesliga che lo ha già contattato per vedere il suo stato e vedere se possono incorporarlo nella prossima campagna. All’ultimo mercato invernale stava per partire, erano interessati Girondins, Hertha Berlino e Valencia. Finora non è stata presa alcuna decisione. Il mercato è appena iniziato.