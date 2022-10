Miño compie il primo passo per “proteggere” l’area naturale delle paludi di Baxoi

Il Comune di Minho Bando di gara per un progetto del valore di 10.2321,28 euro per la realizzazione di un’opera ambientale completa in paludi di Baksui. L’idea è quella di migliorare le condizioni ambientali e la biodiversità in uno spazio naturale non meno importante di questo luogo, che è uno dei luoghi più rappresentativi As Mariñas-Mandeo Riserva.

L’intervento sarà effettuato in prossimità di corsi d’acqua Xario e Baxoi L’obiettivo principale è eliminare le specie invasive, valorizzare la vegetazione autoctona ai margini dei fiumi costieri e potenziare gli impollinatori posizionando cassette nido, ripari per insetti e piantando cespi di specie selezionate negli spazi interstiziali in Campo da golf Minho. Una procedura complessiva articolata in sette interventi, coerenti e coordinati, per coprire i diversi aspetti della conservazione e gestione della biodiversità e del miglioramento della connettività che ha caratterizzato il governo Mino.

un sentiero

Inoltre, creare un percorso pedonale in mezzo a Ponte Baxoi e ponte autostradale, attraverso un intervento che non alteri la sponda fluviale né influisca negativamente sulla foresta fluviale ove sarà implementata la relativa segnaletica informativa e informativa, spiegata dal Governo del Manuel Vazquez Faraldo.

Questo progetto, che sarà aperto alla gara fino al 2 novembre, sarà finanziato da Soldi di prossima generazione è riuscito a Dipartimento Ambiente subordinare asse.

“Questo è un progetto molto eccitante per noi, e fa parte della strategia che abbiamo seguito da quando siamo arrivati ​​al governo Mino”, ha sottolineato il sindaco di Mino, Manuel Vazquez Faraldo.

Una strategia inevitabile per proteggere l’ambiente e la biodiversità dello spazio, nonché per eliminare le specie aliene invasive, “e anche beneficiare di una migliore connettività pedonale attraverso percorsi verdi”, ha aggiunto Vásquez Faraldo. 