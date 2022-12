MIPYME LAB + EPIC FORUM, uno spazio per gli imprenditori della regione

L’obiettivo della seconda mostra Mipymelab + Epic Forum è stato quello di aprire uno spazio di relazioni d’impresa e promuovere la cultura della finanza e degli investimenti, rafforzare l’ecosistema imprenditoriale delle piccole e medie imprese della città e il suo rapporto con il mondo tradizionale e non sistema finanziario. Un evento organizzato da Asobancaria in collaborazione con la Camera di Commercio di Manizales a Caldas e la Rete Imprenditoriale di Caldas.

Secondo Disney Cardona Henao, professionista imprenditoriale presso la Camera di Commercio di Manizales-Caldas, durante la giornata si sono svolti 324 appuntamenti negoziali, lasciando potenziali numeri di accordi commerciali per un valore di 318 milioni di pesos e finanziando 7.107 milioni di pesos, che è stato raggiunto grazie al coordinato sforzi di varie istituzioni che sostengono l’imprenditorialità.

Per questa edizione, c’è stato il sostegno della Commissione regionale per la competitività, Incubar, Manizales Más, Cemprende, Red de Ángeles Inversionistas e Inlazu, dove è stato anche annunciato che l’offerta di accompagnamento e supporto per il settore Mipyme, da parte delle istituzioni nazionali e regionali associazioni di commercio.

ruota degli investimenti

La ruota degli investimenti è uno spazio che cerca di promuovere e influenzare gli investimenti in potenziali aziende della regione e scommette sul loro potenziale e sulla loro crescita accelerata. In questa edizione, dieci aziende di Manizales e dell’Armenia hanno avuto l’opportunità di presentare la loro presentazione davanti a otto angeli. Nella zona, dove in totale

Stanno cercando di raccogliere risorse per oltre 2 milioni di dollari per continuare la loro crescita ed espansione.

A questo proposito, sono stati stabiliti più di 17 interessi di contatto da parte degli investitori, dove si terranno successivi incontri con gli imprenditori per portare avanti i loro colloqui finalizzati alla chiusura dell’investimento.

Queste tipologie di eventi sono particolarmente significative, in quanto le analisi di Asobancaria hanno evidenziato ampi margini di incremento del credito alle piccole e medie imprese. Solo il 18% delle piccole imprese richiede un credito, anche se quando lo fa ha tassi di approvazione elevati, superiori all’88%.